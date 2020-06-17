Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son bilançoyu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 17 Haziran'da açıklanan 24 saatlik verilere göre; 52 bin 901 test yapıldı ve 1429 yeni vaka tespit edildi. 19 kişi ise hayatını kaybetti. Böylelikle, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 861'e, toplam vaka sayısı ise 182 bin 727'ye yükseldi.

İyileşen hasta sayısı 155 bine yaklaştı

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan bin 261 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 154 bin 640'a yükselmiş oldu. Toplam test sayısı 2 milyon 773 bin 904, entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı 306, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 745 oldu.