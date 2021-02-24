  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Köy okullarında aşılama başladı
Sağlık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Köy okullarında aşılama başladı

Sağlık Bakanı Koca: "Yüz yüze eğitimin başladığı köy okullarımızda görevli öğretmenlerimizin aşılanmasına başlandı. İlk aşıyı Bakan arkadaşım Sayın Ziya Selçuk oldu. Daha güvenli bir eğitim ortamı için birlikte gayret etmeye devam edeceğiz."

Yeniakit Publisher
2021-02-24 17:53:00 -
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Köy okullarında aşılama başladı

Sağlık Bakanı Koca: "Yüz yüze eğitimin başladığı köy okullarımızda görevli öğretmenlerimizin aşılanmasına başlandı. İlk aşıyı Bakan arkadaşım Sayın Ziya Selçuk oldu. Daha güvenli bir eğitim ortamı için birlikte gayret etmeye devam edeceğiz."

Ayrıntılar geliyor...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
15 günlük sokağa çıkma yasağı mı geliyor? 10 şehirde korona patlaması
Korona Virüs

15 günlük sokağa çıkma yasağı mı geliyor? 10 şehirde korona patlaması

Türkiye'de bazı şehirlerdeki koronavirüs vaka sayısındaki artış devam ediyor. En fazla sıçrama Karadeniz kentlerinde görülürken, bu bölgeler..
Avrupa ülkesi kriz çıkartacak olay duyurdu! Ruslar, askerleri vurdu
Dünya

Avrupa ülkesi kriz çıkartacak olay duyurdu! Ruslar, askerleri vurdu

Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinde bulunan Rusya destekçi güçler, Ukrayna askerlerine saldırdı. Saldırıda iki asker hayatını kaybetti..
Bakanlık duyurdu! Operasyon başlatıldı
Gündem

Bakanlık duyurdu! Operasyon başlatıldı

İçişleri Bakanlığı Bitlis ve Siirt'te eş zamanlı düzenlenen 'Eren-11 Sehi Ormanları Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay