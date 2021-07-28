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Gündem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşılar onlar için çok önemli
Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşılar onlar için çok önemli

Video konferans yöntemiyle yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. Aşı ile ilgili değerlendirmede bulunan Koca, "Aşılar en çok risk grubundaki vatandaşlarımız için önemli. Sevdiklerimizi korumak için aşı olmamız şart. Sevdiklerimizi riske atacak durumda değiliz. Aktif vakaların yüzde 87'si aşısı tamamlanmamış kişiler." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 19:52:00 - 2021-07-28 20:02:04

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün video konferans yöntemiyle toplandı.

Toplantının gündeminde 20 binlere yaklaşan vaka sayıları, normalleşme adımları ve varyantların yayılma hızı vardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından açıklama yaptı.

Koca'nın konuşmalarından satırbaşları:

Tedbirlere dikkatin çok azaldığını üzülerek gördük. En az 2 doz aşı olmadan ve üzerinden belirbir bir süre geçmeden bağışıklık elde edilemiyor.

Kısıtlama günlerine geri dönmeyi istemiyoruz. Buna mecbur kalacağımız bir durum şu an için yok. Ama bu olmayacak anlamına gelmiyor. Aşıyla bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymak zorundayız.

Aşılar en çok risk grubundaki vatandaşlarımız için önemli. Sevdiklerimizi korumak için aşı olmamız şart. Sevdiklerimizi riske atacak durumda değiliz. 

Şu an aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 87’si aşısı tamamlanmamış kişiler. Hastanede yatan hastalarımızın yüzde 95’i aşısı tamamlanmamış kişiler.

50 yaş üzeri vatandaşlarımızın 3. doz aşı olmalarını sağlayan programı başlattık. 50 yaş üzerine 3. doz aşı olması gereken 9 milyona yakın vatandaşımız aşı olmayı bekliyor. Bu vatandaşlarımızı bir an evvel 3. doz aşılarını olmaya davet ediyorum.

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