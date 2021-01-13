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Gündem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı oldu mu?
Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı oldu mu?

Aşı gündemiyle toplanan Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca açıklama yaptı. Bir süredir uygulanması planlanan koronavirüs aşısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı oldu mu? sorusu merak ediliyordu. İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2021-01-13 19:56:00 -
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı oldu mu?

Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı, Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Koca'ya yapıldı. Bakan Koca, "Herkesin mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca canlı yayında koronavirüs aşısı oldu

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca. Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Açıklamanın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Ankara Şehir Hastanesinde ilk doz COVID-19 aşısını oldu.

 

Bakan Koca aşı yapılmasının ardından 'Herkesin mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum, hayırlı olmasını diliyorum. Daha önce tünelin ucunda ışık göründü demiştim. Bugün öyle bir gün. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. Bakan Koca'nın ardından Bilim Kurulu üyelerine aşı yapıldı.

Bakan Koca'nın Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalar şöyle:

Güvenlik testleri tamamlandı, aşı güvenli. Devlet büyüklerimiz aşılanması örnek teşkil edecek. Aşılama programının son derece şeffaf yürütülmesi en büyük önceliğimizdir. Vatandaşlarımız aşılama programının seyrini web sayfası üzerinden canlı olarak takip edebileceklerdir. Birazdan huzurlarınızda Bilim Kurulu üyelerimizden hastalığı geçirmemiş ya da gönüllü olarak aşılanmamış olanlarla ilk aşıyı olacağız. Aşıların üzerinde bulunan karekod sebebiyle ismine tahsis edilen kişi dışında aşının kullanılması mümkün değildir. Yarından itibaren sağlık çalışanları aşılanacak. Salgını durdurana kadar aşıyı uygulamakta, tedbir ve kısıtlamalara uymakta kararlıyız.

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