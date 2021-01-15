Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aradı! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüs aşısı kararı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben de aşı olacağım, zamana henüz karar vermedik. Bugün yarın olacak. Sağlık Bakanı aradı, "Tabi" dedim, "Gerekirse ben de refakat ederim size" dedi" açıklamasında bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben de aşı olacağım, zamana henüz karar vermedik. Bugün yarın olacak. Sağlık Bakanı aradı, "Tabi" dedim, "Gerekirse ben de refakat ederim size" dedi" açıklamasında bulundu.
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