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Gündem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aradı! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüs aşısı kararı
Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aradı! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüs aşısı kararı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben de aşı olacağım, zamana henüz karar vermedik. Bugün yarın olacak. Sağlık Bakanı aradı, "Tabi" dedim, "Gerekirse ben de refakat ederim size" dedi" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 09:33:00 - 2021-01-15 09:43:31
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aradı! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüs aşısı kararı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben de aşı olacağım, zamana henüz karar vermedik. Bugün yarın olacak. Sağlık Bakanı aradı, "Tabi" dedim, "Gerekirse ben de refakat ederim size" dedi" açıklamasında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

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Yorumlar

Deli İbo

Utanmaz, arlanmazlar, hükümetin tüm hizmetlerine şiddetle karşı çıkarlar, fakat hizmetlerden faydalanmaya gelince en önde saf tutarlar.
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DRSN

İNŞALLAH DEVLET ADABININ NE OLDUĞUNU ANLAR KK EFENDİ
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