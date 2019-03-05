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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aileleri uyardı: Çocuklarınızı korumanın tek yolu bu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kızamık salgınına dikkat çekerek, "Ailelerimize tavsiyem, ‘Çocuklarınızı aşılatın’. Bu onları korumak için tek yol” dedi.

05 Mart 2019 Salı 11:12
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aileleri uyardı: Çocuklarınızı korumanın tek yolu bu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, göç nedeniyle özellikle Avrupa’da ciddi kızamık vakaları görüldüğünü belirterek, bunun Türkiye’ye de yansımaları olduğunu söyledi.

Son dönemde artan aşı reddi haberlerini Hürriyet’e değerlendiren Bakan Koca şunları söyledi:

Uluslararası salgın var

“Kızamıkla ilgili sorun bölgesel ve Avrupa’da son dönem giderek artıyor. Türkiye’nin de etkilendiği bir durum. Aşı reddi kavramı üzerinde fazla durularak yer yer aşının yaptırılamayacağı algısını da vermiş oluyoruz. Bu yaklaşım doğru değil. Türkiye’de görülen vaka sayısı içinde aşı reddi olanların oranı çok düşük. 2018’de Avrupa’da DSÖ’nün de açıkladığı 82 bin 560 kızamık vakası görüldü. Bizde bu kadar artış söz konusu olmadı. Özellikle göç ve benzeri birçok faktör var. Kuzey Amerika’da, Asya’da artış büyük, hatta Japonya’da geçen yıl sıfırken bu yıl 172 vaka görüldü. Biz koruyucu halk sağlığı boyutu ile bebekleri iyi aşıladığımız için bu oranda bir artış söz konusu değil. Dünyada devlet gücü ile bu kadar yaygın aşılama yapan (13 hastalığa karşı) tek ülkeyiz. Bunun dışında özellikle bölgemizde Yunanistan’da, Gürcistan’da, Ukrayna’da salgınlar var. Bu salgın bize de ulaşmasın diye Gürcistan ile protokol imzaladık. Komşumuza 100 bin doz kızamık, kızamıkçık, kabakulak aşısı veriyoruz.

Toplu aşı korkutuyor

Bebeklik döneminde aileler aşı konusunda hassas. Kızamık, kızamıkçık, kabakulak yaptırmada sorun yok. Yüzde 96’larda. Sorun daha çok ilkokul çağında ikinci aşıyı yaptırmama noktasında. ‘O aşı nasıl olsa yapıldı, koruyuculuğu var’ diye düşünüldüğünden sorun yaşanıyor. Bir de okullarda toplu halde aşı yapılması çocukları korkutuyor. Bu nedenle daha hassas davranarak, çocukları tek tek revirlere alarak aşılama yapacağız. Milli Eğitim Bakanlığı ile de bu konuda çalışma yapacağız. Ailelerimize tavsiyem ‘Çocuklarınızı aşılatın’. Bu onları korumak için tek yol.”

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 11:12
  1. aşı
  2. kızamık aşısı
  3. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

YORUM YAZ

  • salihsalih19 dk önce
    biz çocuklarımızı sizden koruyalım yeter
  • yusuf toygunyusuf toygun34 dk önce
    bu arada çocuklarımı aşılatmadım bir kere bile hastaneye uğradığımız yok. her gelişimleri aşılı çocuklardan çok üstün. 172 kızamık vakıası bir salgın için çok normal. her sene gripten bile on binlerce insan ölüyor. yüzbinlercesi de bunu atlatıyor. 172 rakam bile değil. siz önce bill gatesin aşı kuruluşlarına milyon dolarlarlarca para yardımı yapmasına karşın niye kendi çocuklarını aşılatmadığının bir izahını yapın hele?
  • İşsiz İşsiz 36 dk önce
    Uluslararası salgın deyip sulandırmayın. Kızamık ve diğer salgınların kaynağı belli. Üstüne bilmem ne kadar dolar ödüyoruz.
  • yusuf toygunyusuf toygun39 dk önce
    aşı yaptırmayarak biz zaten çocuklarımızı korumuş oluyoruz sayın bakanım. sen bildiklerini kendine sakla. madem o ticari aşılar çok koruyucuysa bu salgınlar nasıl ve neden başlar?eğer "salgın" sadece aşısızlar arasında oluyarsa siz haklısınız. yok aşılılarda da varsa ki var, hani aşı koruyordu? eğer aşısızlardan başlayıp aşılılarada bulaşıyorsa demekki aşı korumuyor.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 44 dk önce
    Aşılar Milli Ve Gūvenli Olmalıdır.

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