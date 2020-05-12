Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 Mayıs'ın koronavirüs bilançosunu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Mayıs koronavirüs vakalarını Twitter hesabından paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre, son 24 saatte 37 bin 351 test yapıldı ve bin 704 yeni tanı kondu. Son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 53 kişi hayatını kaybetti. Açıklanan son rakamların ardından Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 894'e, vaka sayısı ise 141 bin 475'e yükseldi.

Toplam iyileşen hasta sayısı 99 bine yaklaştı

Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nda iyileşen hasta sayısındaki artış ise dikkat çekti. Son 24 saatte 3 bin 109 hasta daha tedavisi tamamlanıp taburcu oldu. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 98 bin 889'a yükseldi.

"Yeni vaka sayısındaki artış öngörülebilir sınırlarda"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda son koronavirüs tablosunu değerlendirdi.

Bakan Koca, "Yeni vaka sayısındaki artış öngörülebilir sınırlarda. Toplam vakaların %70'i iyileşmiş durumda. Yoğun bakım hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Maske + sosyal mesafe: Virüse karşı gücümüz bu! Risk kalabalık ortamlarda. Uzak duralım" ifadelerini kullandı.