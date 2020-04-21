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Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 119 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de bugün 119 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

2020-04-21 19:04:00 - 2020-04-21 19:14:41
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 119 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 119 kişi daha hayatını kaybetti.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda; "Veriler bize şunu söylüyor: Ümitsiz olma, rehavete kapılma. Unutmayalım ki bu ikisi virüsten daha tehlikeli. Tedbirlere ısrarla uymaya devam edelim. Temas, mesafe, izolasyon.'' ifadelerini kullandı

 

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Yorumlar

Nostalji

yalan haberflere devam hal ecanelee baız ilaçlar ve maske yok. Başarısız bakan. Japonyada olsa istifa ederlerdi
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Feride

Çok az kaldı ilk 3 "e gireceğiz bu hızla. Vaka sayısı çok fazla.
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