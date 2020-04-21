Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 119 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 119 kişi daha hayatını kaybetti.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda; "Veriler bize şunu söylüyor: Ümitsiz olma, rehavete kapılma. Unutmayalım ki bu ikisi virüsten daha tehlikeli. Tedbirlere ısrarla uymaya devam edelim. Temas, mesafe, izolasyon.'' ifadelerini kullandı