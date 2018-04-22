Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: Sağlık güvencesi olmayan kimseyi bırakmadık

Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinin katkılarıyla düzenlenen “Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi” gala töreni İstanbul'da bir otelde gerçekleşti.

Düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Sağlık ve Bilim dünyasının önde gelen isimleri ve sanatçılar katıldı.

Programda konuşan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, “Türkiye sağlık alanında son 16 yılda büyük bir dönüşüm yaşadı. Bu alanda çalışılan ve başarı sağlanan başlıkları aktarmak gerekirse; sağlık konusunda güvencesi olmayan tek bir birey bırakmadık ve herkes sosyal güvenlik altında genel sağlık sigortası şemsiyesi altında toplandı. Hizmet sunumların da kamu desteği sağlanıyordu ancak bunu sadece kamuya yüklemek çok doğru değildi. Özel sektörün dinamik gücüyle vakıf sektörü sağlık hizmetlerinde destek sağladı. Alt yapı çalışmaları çok hızlı bir şekilde devam ederek 2002 ile 2018 arasında nitelikli yatak sayısı arasında bile çok büyük gelişim oldu. 2002’de nitelikli yatak sayısı 18 bindi şu anda Türkiye’nin sahip olduğu nitelikli yatak sayısı 129 bindir. Koruyucu sağlık hizmetlerinde aile hekimleri çalışmalarını başlatmıştık ve bu konuda 24 bin rakamlarına ulaşmış bulunuyoruz. Anne ve çocuk ölümleri konusunda Türkiye dünyaya örnek olacak durum gelecek neticeler elde etti. Şehir hastanelerini geliştirerek halka sunduk geçtiğimiz sene 4 tane hastanemizi açtık, bu sene 5 tane daha hastanemiz bitiyor açacağız ve yapımı devam eden daha 20 tane hastanemizin bir kısmı ilahe aşamasında önemli kısmının da inşaatları devam ediyor” dedi.

Kongrede çalışmaları ödüle layık görülen Medipol ve Yeditepe Üniversitelerinin temsilcileri ödüllerini Emine Erdoğan ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın elinden aldı.

Kaynak: İHA