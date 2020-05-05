Sağlık alanında milli iş birliği

ASELSAN ve Bıçakcılar, açık kalp ameliyatlarında kullanılan kalp akciğer makinesini milli olarak geliştirmek için ortaklık anlaşması imzaladı.

Üst düzey mühendislik ve ileri teknoloji firması ASELSAN ile üretim ve ticarileştirme konusunda 60 yıldan uzun sürenin getirdiği bilgi birikimine sahip olan ülkemizin en büyük tıbbi cihaz üreticisi Bıçakcılar, ithalat ihracat dengesini tersine çevirmek ve son teknoloji sağlık hizmetlerini yerelleşme ile ulaşılabilir hale getirmek yolunda iki önemli hedefe yönelik stratejik ortaklık anlaşması imzaladı.

Bu projenin odak noktası olarak, kalp damar cerrahisinde hayat kurtarma noktasında kritik rol oynayan ve ileri teknolojilerle tasarlanan kalp akciğer makinesi belirlendi. Her iki kuruluş, Ar-Ge ekipleri aracılığıyla iş birliğine başladı ve tasarım aşamasında ilerlerken cihazın sahip olacağı teknik detaylar belirlendi. Yeni ürünün öncelikli olarak yerli pazar odaklı olup, ileriki aşamada tüm dünyada satışa sunulması planlanıyor.

ASELSAN Ulaşım, Güvenlik, Enerji, Otomasyon ve Sağlık Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim Bekar, “İnanıyoruz ki bizim mühendislik konusundaki gücümüz ile Bıçakcılar’ın tıbbi cihaz alanındaki bilgi birikimi ve uzmanlığıyla ortaya çıkacak yeni ürünümüz insan hayatı için gerçek bir değer oluşturacaktır” dedi.

Bıçakcılar Tıbbi Cihazlar İcra Kurulu Başkanı Dr. Souheil El Hakim de, “Kalp Damar Cerrahisi bizim uzmanlık alanlarımızdan biri ve uzmanlığımızı ASELSAN’ın kusursuz mühendislik donanımı ile birleştirmek, sadece ileri teknoloji bir cihazın üretilmesine değil, tıbbi cihaz pazarında kalp damar cerrahisinde erişilebilir çözümlere öncülük edecektir” diye konuştu.