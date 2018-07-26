Sağlığınızı korumak için bu besinleri tüketin!

Vücudun hastalıklara yakalanma riskini artıran toksinlerden, bilinçli beslenerek, kolayca kurtulabilir, sağlığınızı tehdit etme riskini ortadan kaldırabilirsiniz.

VÜCUDUMUZDAKİ TOKSİNLERİ ATAN BESİNLER

Biberiye: En kuvvetli antioksidanlar arasında sayılan biberiye, vücuda çok fazla oksijen alınmasını sağlıyor. Özellikle beyin ve kalpteki oksijen fazlası almaya yarayan biberiye, toksinleri vücuttan atarak, metabolizma sağlığını koruyor.

Brüksel lahanası: Lif oranı yüksek sebzeler arasında bulunan Brüksel lahanası, hazmı kolaylaştırarak, bağırsak ve karaciğer sağlığını koruyor. Ayrıca kansere yakalanma riskini de düşürüyor.

Domates: Mevsiminde ve hormonsuz olarak tüketildiğinde iltihap oluşumunun önüne geçen domatesin içerdiği beta karoten, likopen, folik asit, bol miktarda bulunan A vitamini detoks etkisi yaratıyor.

Elma: Aç karnına tüketildiğinde bağırsakların çalışmasını sağlayan elma, kanı temizliyor ve toksinleri atmaya yarıyor. Mide, böbrek ve mesane hastalıkları için iyileştirici özelliği olan elma, kişinin uykuya daha kolay dalmasını sağlıyor.

Enginar: Vücuttaki tüm atık maddelerin atılımını hızlandıran enginar; bir nevi detoks etkisi oluşturuyor. Bu nedenle ayda 1-2 kez haşlanmış suyunu tüketmek, vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlıyor. Ayrıca vücutta iltihap yapan kimyasalın üretilmesini engelliyor. İçeriğinde bulunan “quersetin” ve “rutin” isimli antioksidanlar da kansere karşı vücudu koruyor.

Kekik: Böbrek ve mesanede oluşan toksinleri atmaya yardımcı olan kekik, çayı yapılarak içilebildiği gibi kurutulmuş baharat olarak da yemeklerde kullanılıyor.

Kereviz: İçerdiği fitalit kimyasalı ile kolesterol fazlasını safra asidine dönüştürüyor.

Kuru erik: Kuru erik kanı temizliyor, vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor.

Limon: Vücutta sindirim ve eliminasyon işlemlerine destek olan limonun ekşi tadının sindirim sisteminde safra akışını desteklediği düşünülüyor. Limonun kabuğu, detoksifikasyonu destekleyen bir antioksidan işlevi görüyor.

Portakal: Antioksidan ve C vitamini deposu olan portakal, hem gribal enfeksiyonlardan koruyor, hem de karaciğeri güçlendiriyor. Bağışıklık sisteminin güçlendiren portakal, kötü kolestrolün düşürülmesine de yardımcı oluyor.

Mercimek: Bağışıklık sistemini düzenleyen çinko bakımından oldukça zengin bir içeriğe sahip olan mercimek, metabolizmanın iyi çalışmasında büyük rol oynuyor. Kan yapıcı özelliğiyle vücudun dolaşım sistemi için oldukça yararlı bir besin kaynağı.

Muz: Vücuttaki toksit üretimini azaltan muz, var olanı boşaltıyor. Ayrıca kolesterolü düşürüyor. Tam kuvvetli detoks etkisi yaratıyor.

Pancar: Kırmızı pancar hazmı kolaylaştırarak, bağırsakları kuvvetlendiriyor. Verem ve şeker hastalığına karşı vücudu koruyarak, karaciğerin düzenli çalışmasına yardımcı oluyor.

Sarımsak: Bağışıklık sistemini kısa sürede düzenleyen sarımsak, kalp adalelerini güçlendiriyor. Kan şekerini düşürüyor, mide ve bağırsaklarda dezefenkte sağlıyor.

Turp: Safra akışını artırmaya yardımcı olan turp, safra kesesi ile karaciğerin sağlıklı kalmasına yardım ediyor ve sindirimi güçlendiriyor.

Yeşil çay: Bol miktarda polifenol içerdiğinden yağların yakımını hızlandırır ve toksinleri idrar yolu ile attırır.

Yoğurt: Türk sofralarının baş tacı olan yoğurt, kalsiyum bakımından zengin olduğu için kemikleri besliyor. Bağırsakların işleyişini kolaylaştırarak, bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Yulaf: Kolestrolü düşüren ve bakteri oluşumunu engelleyen yulaf, kolon ve meme kanserini önleyici rol oynuyor.

Zencefil: Vücut sıcaklığını hızla arttıran zencefil, vücudun daha fazla terleyerek, toksinlerin boşaltılmasını sağlıyor. Ayrıca kuvvetli bir antiseptik olduğundan kan temiz kalıyor.