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Sağlığınız için çorbayı bardakta için

Çok sıcak bir çorba, kışın insanın gözünde tüter ama, siz siz olun yanlış yapmayın.

21 Aralık 2018 Cuma 18:15
Sağlığınız için çorbayı bardakta için


Ağız, dil ve boğaz ağrılarınız için bazı önlemleri almak kendi elinizde. Bunlar arasında kaşıkla değil saplı kâse ile çorba içmek de var. Sonra fazla sıcak ve soğuk besin alımından da kaçınmanız, basit ama etkili bir yöntem.

Dişleriniz sağlığınızı belki de herşeyden daha hızla etkiliyor. Diş çürükleri sayısız rahatsızlığa yol açıyor. Dişinizin sağlığı ise, çok soğuk ve çok sıcak yemekten ve içmekten kaçınmanızı gerektiriyor.

Öte yandan biberli baharatlı, tuzlu veya turunçgiller, domates ve bunların suları gibi asidik besinlerden, turşudan, patates cipslerinden, biberden, karbonatlı içeceklerden uzak durmalısınız. Hele bira içenler bu illete devam ettikleri sürece ağız, dil ve boğaz ağrılarından kolay kolay kurtulamazlar,

Bulunduğunuz mekanın sıcaklığındaki besinleri tercih etmeli; çok sıcak ve çok soğuk içeçeceklerden kaçınmalısınız.

İçecekler için pipet, çorbalar için kaşık yerine saplı kâse veya bardak kullanın.

Güveç, makarna, peynir, çorba, tahıl ürünleri, dondurma, puding, yumurta ve alkolsüz meyve suları gibi yumuşak besinleri tercih etmenizde de fayda var..

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 18:20
  1. çorba
  2. bardakta çorba
  3. çorba içerken dikkat edilmesi gerekenler

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