Sağlığını ona borçlu! 18 liraya aldı, 10 bin liraya bile satmıyor
Manisa'da yaşayan Halil Gülbaş isimli vatandaş 40 yıl önce 18 liraya aldığı ve "sağlığımı ona borçluyum" dediği bisikletini 10 bin lira vermelerine rağmen satmıyor.15 Aralık 2018 Cumartesi 15:58
Manisa'nın Yunusemre ilçesi Fatih Mahallesi'nde oturan 68 yaşındaki Halil Gülbaş, 40 yıl önce aldığı bisiklete gözü gibi bakıyor.
Uzun yıllardır kendisine her gittiği yerde arkadaşlık eden bisikletinin jantlarını süsleyen Gülbaş, müzik çalar taktırdığı bisikletiyle çevredekilerin dikkatini topladı. Bisikletine 10 bin lira veren olduğunu söyleyen Gülbaş bisikletini satmaya kıyamadığını söyledi.
18 liraya aldığı bisikletiyle şehir dışına bile çıkıyor
Gülbaş, dost gibi gördüğü bisikletini 18 liraya aldığını belirterek, "Bu bisiklet 40 seneden beridir bende var. Bu bisiklet ile birlikte hayatımı yaşıyoruz. Bunu 40 sene evvel Manisa Perşembe Pazarı'ndan aldım. 20 liraydı. 18 liraya aldım. Sürekli masraf ediyorum. Geçenler de 225 lira masraf ederek tekerleklerini değiştirdim. Ben onu çok sevdiğim için bisikletime her şeyi yaptım. Huzurlu bir şekilde biniyorum. Gelen gören arkadaşlarım 10 bin lira veriyor. Ben vermiyorum. Manisa'yı geziyorum. Bazen bisikletimle il dışına da çıkıyorum. Görenler şaşırıyor. 'Amca sen bunu kaç seneden beri kullanıyorsun?' diyorlar. Çok da seviyorum. Sağlığımı da bisikletime borçluyum" diye konuştu.
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