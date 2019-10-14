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Sağlığına kavuşan Devlet Bahçeli taktığı rozetle dikkat çekti

MHP lideri Devlet Bahçeli, geçirdiği rahatsızlığın ardından 22 gün sonra ilk kez partisinin genel merkezine geldi. Objektiflere poz veren Bahçeli'nin yakasındaki rozet dikkati çekerken, rozetin Türk Dünyası Turan İlleri haritasını simgelediği ortaya çıktı.

14 Ekim 2019 Pazartesi 18:08
Sağlığına kavuşan Devlet Bahçeli taktığı rozetle dikkat çekti

Yaşadığı üst solunum yolu rahatsızlığının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 gün sonra parti genel merkezine geldi. Bahçeli'nin yakasına taktığı rozet ise büyük dikkat çekti.

Bahçeli'yi tam kadro karşıladılar

Partililer genel merkezde MHP lideri Devlet Bahçeli'yi "Hareketin Lideri Devlet Bahçeli" sloganlarıyla karşıladı. Makam odasına geçmeden önce kalabalığa selam veren Bahçeli'nin yanında kurmaylarının tam kadro yer aldığı görüldü.

Rozetiyle Turan vurgusu yaptı

Tedavisi sırasında ve taburcu olduktan sonra kameralara görünmeyen Bahçeli, partisinin genel merkezine giderken makam aracından çekildiği bir fotoğrafı da paylaştı. Fotoğrafta Bahçeli'nin yakasındaki rozet dikkati çekerken, rozette yer alan dünya haritasındaki işaretli yerler gözden kaçmadı. Bahçeli'nin 22 gün süren aranın ardından partisine gelirken taktığı rozette Türk Dünyası Turan İlleri olarak bilinen noktaların renklendirildiği görüldü.

Turan Akımı nedir?

Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında, Osmanlılık ve İslamcılık akımları karşısında, Avrupa'daki ulusçu akımların da etkisiyle, yeryüzündeki bütün Türkleri tek bir yurt ve tek bir bayrak altında birleştirmeyi amaçlayan akım, Türkçülük.

 

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 18:08
  1. MHP
  2. Devlet Bahçeli

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