Sağlığı için Kosova’dan Samsun’a geldi

Kosova’da yaşayan ve aşırı kilolarından kurtulmak isteyen fırıncı ustası, aradığı tedaviyi binlerce kilometre uzaklıkta olan Samsun’da buldu.

Kosova’da yaşayan 37 yaşındaki Sinan Totaj, aşırı kiloları sebebiyle sıkıntı yaşamaya başladı. Kosova’daki hekimlere güvenmeyen ve tedavi olmak için Samsun’a gelen Totaj, Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri’ne başvurdu. Özellikle araç kullanırken ve çalıştığı esnada sürekli olurken kendisini yorgun hissettiğini belirten Kosovalı Totaj, artık sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ekmek fırınında çalışan ve Samsun Büyük Anadolu Hastanelerini, internette uzun aramalar sonucu bulduğunu, tedavi olmak için Samsun’a gelmeye karar verdiğini belirten Sinan Totaj, “Uyurken bile horlama sorunum vardı. Kosova’da ekmek fırınında çalışıyorum, fakat kilolarımdan dolayı çabuk yorulduğumdan fazla iş yapamıyordum. Kendimi yorgun hissettiğimden dolayı çalışamıyordum. Samsun’a Büyük Anadolu Hastanelerine obezite ameliyatı olmak için geldim. İnternetten Kerim hocamızı ve Büyük Anadolu Hastanelerini gördük ve ameliyat olmaya karar verdik” dedi.

Ünlü Makedon Sanatçı Big Mama’nın da Samsun Büyük Anadolu Hastanelerinde gördüğü tedavi sonrası sağlığına kavuştuğunu ve etkilendiğini de belirten Totaj, “Daha öncesinde ağabeyim de burada ameliyat oldu ve kilolarından kurtuldu. Ağabeyimin çok iyi olduğunu gördüm cesaret edip ben de ameliyat oldum. Şimdi kendimi daha rahat hissediyorum” diyerek, hastane yönetimi ve kendisiyle yakından ilgilenenlere teşekkür etti

Obezite ameliyatı hakkında bilgiler veren Büyük Anadolu Hastanesi Genel Cerrahi, Metabolik Cerrahi ve Obezite Uzmanı Opr. Dr. Kerim Güzel ise, “Obezite önemli bir sağlık problemidir. Hem ülkemiz hem de dünya için. Birçok hastalığın altında yatan nedeni obezitedir. Özellikle tip 2 diyabet ve kalp damar hastalıkları, börek yetmezlikleri daha birçok hastalığınnedenidir. Acil bir şekilde tedavi edilmelidir. Obezite ve metabolik cerrahi son yıllarda çok gelişmeler oldu. Artık hastalar daha güvenli bir şekilde ameliyat yapılmaktadır. Kliniğimizde tamamen laporoskopik (kapalı) olarak bu operasyonları gerçekleştirmekteyiz” ifadelerine yer verdi.