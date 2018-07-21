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Sağlam parmağı ameliyat etmişti... O doktor açığa alındı

Yalova İl Sağlık Müdürlüğü, memur Büşra Nergiz'in (27), sol ayağında kırık olan parmak yerine, sağlam olan baş parmağını ameliyat ederek 5 platin taktığını ileri sürdüğü Opr. Dr. Ö.A.'yı açığa aldı.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 18:16
Sağlam parmağı ameliyat etmişti... O doktor açığa alındı

İstanbul’da ikamet eden memur Büşra Nergiz, Yalova'da ailesinin yanına geldiğinde, sol ayak başparmağının yanındaki parmakta hissettiği ağrı nedeniyle, Yalova Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'ne müracaat etti.

Opr. Dr. Ö.A. tarafından muayene edilen Nergiz'in çekilen röntgeninde ağrı hissettiği parmakta kırık saptandı. Ameliyata alınan Nergiz'in, iddiaya göre kırık parmağı yerine, yanındaki başparmağına operasyon yapıldı ve 5 platin takıldı.

Hastanede ameliyatın ardından yapılan yanlışlığı fark eden Nergiz, avukatı aracılığıyla doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. İl Sağlık Müdürlüğü, doktor hakkında idari soruşturma başlattı.

Sağlık Müdürlüğü'nden bugün yapılan açıklamada, Opr. Dr. Ö.A.'nın açığa alındını belirtildi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Valilik oluru ile Yalova Devlet Hastanesi'nde görevli Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Hekim soruşturmanın selameti açısından açığa alınmıştır."

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 18:16
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