Sağcı Kemal Öztürk, solcu Cüneyt'e karşı, solcu Kılıçdaroğlu'nu savundu!

'Devletin fatura yardımını doğru bulmuyorum' diyerek nefretini iktidardan çıkartan Kemal Öztürk şimdi ise solcu gazeteci Cüneyt Özdemir'e karşı Kemal Kılıçdaroğlunu'nu savunarak kendisini solculara yamalamaya çalışıyor.

Kemal Öztürk, katıldığı Açık ve Net programında Cüneyt Özdemir'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirileri için, "Cüneyt Özdemir'in konuşmasının bir analiz olduğunu düşünmüyorum. İçinde bolca küfürlerin olduğu ve alaycı bir dille insanlara aptal, salak laflarının geçtiği bir konuşma. O nedenle onu bu kadar önemli kıldığını düşünmüyorum. İkincisi yeni bir şey söylediğini de düşünmüyorum. Dolayısıyla onun üzerinden konuşmayı istemem" ifadelerini kullandı.

Özdemir, sosyal medya hesabı üzerinden Öztürk'e “Gazeteci değilsin. Yorumcu bile değilsin. Fikrin sözün yok. Hoşt. Bu kadarsın” demişti. Bunun üzerine Öztürk, Özdemir hakkında 3 kuruşluk tazminat davası açtığını açıklamıştı.

Özdemir de Twitter hesabından Öztürk'e cevap vermişti. Sosyal medyadan atışmayı sürdüren Öztürk ve Özdemir arasındaki tartışma sürüyor. Cüneyt Özdemir, Youtube kanalındaki bugünkü canlı yayında Öztürk'e tekrar tepki gösterdi ve o anları Twitter hesabından "Kavgada yumruk sayılmaz…" notuyla paylaştı.

Özdemir, Öztürk'ün eleştirileri hakkında şunları söyledi:

"Dün akşam Habertürk'ü seyrettim. Kübra Par benim son zamanlarda dile getirdiğim konuları Habertürk'te gündeme getirdi. Kemal Öztürk, eski Anadolu Ajansı Başkanlığı koltuğuna oturtulan bir isim. Gazeteci değil çünkü biz gazeteciler sicilimizi biliyoruz. Hepimiz bu koridorlarda kimin ne yaptığını, nerede, nasıl habercilik yaptığını biliyoruz.

Eleştiriyoruz, eleştirmiyoruz. Gazeteciyse biliyorsun, magazin haberinde denk gelmişsindir, Beyrut'ta bir otelde denk gelmişsindir. Bir mahkeme salonunda denk gelmişsindir. Böyle adamlar var, bu adamlara hiç bir yerde denk gelmiyoruz. Bunlar böyle tepeden paraşütle bir yerlerin başına getiriliyor; İktidarı desteklediği için. Had bildiren bir tweet attım ve dedim ki "Kardeşim sen gazeteci değilsin. O koltuğa tamamen dışarıdan oturdun. Eskiden böyle şeyler olurdu, televizyonlara çıkarlardı, medya siteleri kurarlardı ve bizim hakkımızda atıp tutarlardı. Biz de CNN Türk ekranlarında 5N 1K'yı sunuyoruz. Haber önde, biz gerideyiz. Kendimize söyleyecek bir şey yok, dinlerdik yani hani bunu."

"Şimdi öyle değil sosyal medya var" diyen Özdemir, Kemal Öztürk hakkındaki eleştirilerini şöyle sıraladı:

"Sen bana laf mı çakıyorsun, anında lafı böyle yersin. Sonra da Habertürk'ün markasının arkasına sığınıp ağlarsınız. Sen bana bir dünya laf ediyorsan, kavgada yumruk sayılmaz. Anında alırsın cevabını.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirmem konuşuluyor. İnsanlar da tuhaf karşılıyorlar. Ben baktığınız zaman AKP ile ideolojik olarak, hayat tarzı olarak çok işi olmayan bir insanım. Dışarıdan baktığın zaman diyorsun ki... Arkadaş muhalefeti de eleştiremiyorsun. Bir şey dediğin zaman tu kaka oluyorsun. Dedirtmiyorlar. Şimdi muhalefetin amacı ne; iktidara gelmek. Erdoğan'ı yenerek. Peki nasıl yenecek; doğdu adayı bularak. Bakıyorsunuz araştırmalara 2-3 tane isim çıkıyor. Fakat bu adayları, aday yapmıyorlar. Tam da bunu söylüyorum neden? Benim takıldığım yer burası, çok basit bir yer. Yoksa gerçekten."