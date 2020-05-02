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Aktüel

Sağanaktan etkilenen tarım işçilerine yatak ve battaniye yardımı

Adana’da dün etkili olan sağanak yağış nedeniyle mağdur olan tarım işçilerine AFAD tarafından yatak ve battaniye yardımı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 14:32:52 -
Sağanaktan etkilenen tarım işçilerine yatak ve battaniye yardımı

Adana’da dün etkili olan sağanak yağış nedeniyle mağdur olan tarım işçilerine AFAD tarafından yatak ve battaniye yardımı yapıldı.


Kentte dünden beri etkili olan yağıştan dolayı Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde tarım işçilerinin kaldığı çadırları su bastı. Bunun üzerine harekete geçen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, sağanaktan etkilenen işçilere dağıtılmak üzere bölgeye 500 yatak ve 500 battaniye gönderdi. Yatak ve battaniyeler, görevliler tarafından dağıtıldı.

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