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Aktüel

Sağanak yağışın vurduğu Kocaeli’de binalar göle dönen suyun içinde kaldı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle bir çok bina suyun içinde kalırken, toprak kayması nedeniyle kapanan köy yollarında vatandaşlar mahsur kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 21:40:31 -
Sağanak yağışın vurduğu Kocaeli’de binalar göle dönen suyun içinde kaldı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle bir çok bina suyun içinde kalırken, toprak kayması nedeniyle kapanan köy yollarında vatandaşlar mahsur kaldı.


Kocaeli’yi etkisi altına alan kuvvetli sağanak yağışı nedeniyle Gölcük ilçesinde birçok binayı su bastı. İhsaniye bölgesinde yağış sebebi ile binalar göle dönen suyun içinde kaldı. Birçok binayı sel suları bastı. Binaların girişlerini kapatan sel suları yüzünden vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Evlerinin pencerelerine çıkan vatandaşlar, ekiplerin binalarını basan suyu tahliye etmelerini bekledi. Bölgeye gelen ekipler, sel sularını tahliye etmek için çalışma başlattı. Vatandaşlar ise büyük panik yaşadıklarını söyledi.



Kayan toprağın kapattığı yolda mahsur kaldılar


İhsaniye bölgesinde kırsal kesimde bulunan mahalle statüsündeki köy yollarını yağan yağış nedeni ile dağlardan akan taş ve topraklar kapattı. Bölgede bulunan bir çok vatandaş, araçlarında çaresizce yolun açılmasını bekledi. Olay yerine gönderilen iş makineleri yolları açmak için çalışma başlattı. Ekipler, bölgede tahliye ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

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