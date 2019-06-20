Sağanak yağış su baskınlarına neden oldu Ordu’nun Kabadüz ilçesinde akşam saatlerinde bastıran sağanak yağış su taşkınlarının yaşanmasına neden oldu.

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde akşam saatlerinde bastıran sağanak yağış su taşkınlarının yaşanmasına neden oldu.

İlçenin Dişkaya, Yeşilyurt ve Özlükent Mahallelerinde etkili olan yağış sonrası mahalle yollarında ciddi hasarlara yol açtı.

Akşam saatlerinde aniden bastıran ve üç mahallede etkili olan yağış sonrası dereler taştı. Su taşkınlarıyla mahalle yollarının bazı bölümlerinde heyelanlar oluştu.

Ordu Büyükşehir ve Kabadüz Belediyesi ekipleri iş makineleriyle tıkanan menfezleri ve kapanan yolları hızla açma çalışması yürütüyor.

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