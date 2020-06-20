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Aktüel

Sağanak yağış çeltik tarlalarını vurdu

Çorum’un Osmancık ilçesinde etkili olan sağanak yağış çeltik tarlalarına zarar verdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 17:11:51 -
Sağanak yağış çeltik tarlalarını vurdu

Çorum’un Osmancık ilçesinde etkili olan sağanak yağış çeltik tarlalarına zarar verdi.


Osmancık ilçesinde etkili olan yağış sonucu Girinoğlan Köyü çayı taşarken, Evlik köyündeki çeltik tarlalarını sular altında kaldı. Sel nedeniyle 60 dönüm çeltik arazi büyük zarar gördü.


Çeltik üreticisi Mustafa Boyacı, selle gelen balçığın tarlalarını kapladığını sel sularını boşaltmak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.


İş makineleri ile suları tahliye ettiklerini belirten Boyacı: “Sağanak yağış nedeniyle İnegöl dağından gelen yağmur suları Girinoğlan Köyü çayını taşırarak, çaya yakın olan birçok tarım arazisini sular altında bıraktı. 60 dönüm çeltik tarlam sel suları altında kalırken, iş makineleri ile suyun tahliyesini gerçekleştirdi” dedi.

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