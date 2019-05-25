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Sağanak ve dolu 20 bin dönüm ekili alana zarar verdi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, yaklaşık yarım saat etkili olan sağanak ve dolu ekili arazilere zarar verdi. Dolu nedeniyle yaklaşık 20 bin dönüm ekili alan zarar gördü, dereler taştı ve bazı ağaçlar yola devrildi.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 19:59
Sağanak ve dolu 20 bin dönüm ekili alana zarar verdi

Tekirdağ Malkara'nın kırsal İshakça, Karaiğdemir ve Gönence mahallelerinde saat 15.30 sıralarında aniden başlayan sağanak ve dolu etkili oldu. Yaklaşık 30 dakika boyunca aralıksız süren yağmur ve dolu yağışı nedeniyle mahallelerdeki bazı dereler taşarken, yaklaşık 20 bin dönüm ekili alan zarar gördü, bazı ağaçlar yola devrildi. Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul ve siyasi parti temsilcileri zarar gören tarlalarda incelemelerde bulundu. Çiftçiler dolu yağışında büyük zarar gördüklerini belirterek yetkililerden yardım istedi.

Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, "Şu anda 3 mahallemiz sağanak ve dolu yağışından dolayı etkilendi. Üreticilerimize destek olmak adına belediye olarak her türlü tedbiri alacağız. Mahallelerimizde zarar gören yollarımız oldu. Hızlı bir şekilde zabıta ve fen işleri ekiplerimiz onarımlarına başladı. Tüm üreticilerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum" dedi.

Yağan yağmur ile dolunun aniden vurduğunu belirten İshakça Mahallesi Muhtarı Bilal Temurtaş, "Yüzde 50'ye varan bir oranla buğday ve ayçiçeklerimizi dolu vurdu. Tarlaların ve ekili alanların durumu çok kötü. Bölgemizde büyük zarar var. İlgili yetkililere müracaatlarımızı yapacağız. İnşallah kısa sürede hasar tespiti yapılır. Burada çiftçilerimizin mağduriyetinin giderilmesi konusunda gayret gösterilmesini istiyoruz" dedi.

Ak Parti Malkara İlçe Başkanı Gökhan Şentürk, bölgede ciddi  bir afetin yaşandığını belirterek, "Üç mahalle ve bölgede tespit edebildiğimiz kadarıyla ayçiçeği ve buğdayda ekili alanlarda ciddi bir hasar var. Bir an önce tespit edilip çiftçimizin mağduriyeti giderilmesi gerekiyor. Önümüzdeki bir kaç gün sonra zarar daha iyi tespit edilecek. Zarar gören tüm çiftçimize geçmiş olsun diyorum. Tabi ki zarar çok büyük. Bazı yerlerde yüzde 100 zarar var bazı yerlerde yüzde 60 zarar var. Çiftçi arkadaşlar tarlalarını gezip zararlarını bir an önce bildirmeleri gerekiyor" dedi.

'Dolu ceviz büyüklüğünde yağdı'

Malkara Kredi Kooperatifi Başkanı Hasan Kosova, dolu yağışının çok büyük zarar verdiğini ifade ederek, "Zararımız çok büyük. Her birimizin yüzde 50-60'larda ayçiçeği ve buğdayında zararı var. Tarlalar sular altında. Dolu ceviz büyüklüğünde yağdı" dedi. 

Tarlasında büyük hasar oluştuğunu belirten çiftçi Aydın Yılmaz, "Yağmur ve dolu çok şiddetli şekilde yaklaşık yarım saat yağdı. Hasar bizde çok büyük. Maalesef yüzde 100'lere varan zararımız var. Dolu aniden başladı. Ekili alanlar sular altında. Ekinler gitti, yapacak bir şey yok. Dolu yağışı nedeniyle tüm ekili alanlarımız zarar gördü" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 19:59
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  2. Aydın
  3. Malkara
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