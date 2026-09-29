Uzmanlardan akıllı telefon uyarısı: 4 belirtiye dikkat!

UYKUYU ETKİLEYEBİLİYOR: Pek çok kişi günün son saatlerini telefon ekranına bakarak geçiriyor. Ancak ekranlardan yayılan mavi ışık, uyku zamanlamasında rol oynayan melatonin hormonunun salgılanmasını baskılayabiliyor. Harvard Üniversitesi araştırmacılarının çalışmasına göre mavi ışık, yeşil ışığa kıyasla melatonin salgısını yaklaşık iki kat daha uzun süre baskılıyor ve biyolojik saatin kaymasını da yaklaşık iki kat artırıyor. Uzmanlar, ideal olarak yatmadan 2–3 saat önce parlak ekranlardan uzak durulmasını öneriyor. Bunun mümkün olmadığı durumlarda ise ekran parlaklığını azaltmak veya mavi ışık filtresi kullanmak daha uygulanabilir seçenekler arasında gösteriliyor. Boyun tutulması, başparmak ağrısı, göz kuruluğu ve uyku kalitesindeki düşüş gibi belirtiler genellikle aniden ortaya çıkmıyor. Uzmanlar, bu küçük fiziksel şikâyetlerin zamanla birikerek daha kalıcı sorunlara dönüşebileceğine dikkat çekiyor.