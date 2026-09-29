İçişleri Bakanlığı açıkladı! Siber operasyonlarda binlerce kişi gözaltına alındı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonun sonuçlarını açıkladı. Operasyonlarda 3 bin 810 şüpheli gözaltına alınırken, 12 bin 141 sosyal medya hesabına erişim engellendi.
İçişleri Bakanlığı saldırgan paylaşım yapanlara ilişkin siber operasyon gerçekleştirdiğini açıkladı. Operasyonda toplam 3 bin 810 kişi gözaltına alınırken, 12 bin 141 hesaba erişim engeli getirildi.