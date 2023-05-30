Sağanak sonrası dereler taştı
Batman’ın Kozluk ilçesinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle dereler taştı, ağaçlar araçların üzerine devrildi.
Kozluk’ta öğleden sonra etkili olan sağanak yağış ve fırtına ilçede hayatı olumsuz etkiledi.
Tepecik Mahallesi'nde bir aracın üzerine devrilen ağaç araçta maddi hasara neden oldu.
Yolların göle döndüğü ilçede dereler taştı.
Sürücüler yolda güçlükle ilerleyebildi.
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