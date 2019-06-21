Sağanak sonrası çalışmalar başladı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde sağanak dolayısıyla tarım arazilerinde yaşanan zararlar sonrası gerekli çalışmalar başladı.

Çarşamba ilçesinde 18-19 Haziran 2019 tarihlerinde yaşanan aşırı yağmur sonrasında sahil kesiminde kalan birçok mahalledeki tarımsal araziler sular altında kalırken, mahsullerin tamamına yakın bir bölümü ziyan olmuştu. Üreticiler ve mahallelerin çağrıları sonrası gerekli çalışmalar başlatılarak, bölgede kapsamlı incelemeler yapıldı.

Çarşamba Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İlçemizde 18-19 Haziran 2019 tarihlerinde yağan aşırı yağış sonucu tarımsal alanlarda zarar meydana gelmiştir. Zararın tespiti ve bir an önce tarımsal arazilerdeki suyun deşarjını sağlamak için Kaymakamlığımızın koordinasyonunda İlçe Tarım Müdürlüğü, İlçe Belediyesi, DSİ ve diğer ilgili kurumlar ivedilikle harekete geçerek saha çalışmasını vatandaşlarımızla iş birliği halinde gerçekleştirmişlerdir. Kanalların temizlenmesi ve bu kanalların denize deşarj noktalarının düzenlenmesi ivedilikle sağlanmış olup, bu kapsamda DSİ’ye ait iş makineleri çalışmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Kaymakam Yıldırım yerinde inceledi

Çarşamba İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım ve beraberindekiler yağmur nedeniyle zarar gören Çaltı, Durusu, Demirli, Kızılot Mahallelerinde incelemelerde bulundu. İnceleme yaptığı bölgelerde mahallelinin sıkıntılarını dinleyerek bilgi alan Kaymakam Yıldırım, yağmurdan zarar gören vatandaşların zarar ziyan tespitlerinin İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yapılmakta olduğunu, DSİ yetkilerinin kanallardaki tıkanıklığı aşmak için gayret içinde olduklarını, belediye yetkililerinin de yollarda oluşan problemleri gidermek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini, ani yağışların bu tür problemlerin oluşmasına zemin hazırladığını, devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu ve sorunların en kısa sürede çözüleceğini ifade etti.