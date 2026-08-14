  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Netanyahu'dan ilginç çıkış: 'İngiltere nükleer silaha sahip ilk İslam Cumhuriyeti'dir!' Bakan Gürlek'ten müthiş başarı: 4 ayda 35 faili meçhul cinayet aydınlatıldı Alihan Kuriş’in “Kureyşi, Mehdi ve iki peygamber yetkisinde” kurgusu gündemde: Cemaate yalanlarla algı operasyonu Son 25 yılın rakamları devasa değişimi gözler önüne seriyor! Ticarette çeyrek asırlık devrim Enver Aysever'den Akın Gürlek'e dikkat çeken destek: “Büyük işler yapılıyor” AK Partili vekil Arslan’dan 25. Yıl mesajı: ‘Oyun kurulan değil, oyun kuran ülke olduk’ Müslümanların gönlünde müstesna bir yer edinen Mustafa Karahasanoğlu rahmetle anılıyor! Yolun yolumuzdur! Destekliyorlar mı? HÜDA PAR'dan, 'Terörsüz Türkiye' sürecine dair kritik açıklama! AK Parti 25. yılını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılımıyla kutlayacak! Milletin partisi 25 yaşında Alihan Kuriş kaçmaya çalıştı, ama… Bakın nerede yakalandı!
Yerel Sağanak etkisini gösterdi: Mahalleyi su bastı!
Yerel

Sağanak etkisini gösterdi: Mahalleyi su bastı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Erzurum’un Köprüköy ilçesine bağlı Dumankaya Mahallesi’nde etkili olan sağanak yağışın ardından sel meydana geldi. Mahallede yaşanan sel, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün kuvvetli sağanak yağış nedeniyle sarı kodlu uyarıda bulunduğu Erzurum’da, beklenen yağış bazı bölgelerde etkili oldu. Köprüköy ilçesine bağlı Dumankaya Mahallesi’nde sağanak yağışın ardından oluşan sel suları mahallede etkili olurken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde sel sularının mahalle içerisinden akarak ilerlediği görülürken, yağışın bölgede kısa sürede etkili olduğu gözlendi.

"25 yıllık AK Parti yürüyüşü, Türkiye’nin yükseliş hikayesidir"
“25 yıllık AK Parti yürüyüşü, Türkiye’nin yükseliş hikayesidir”

Gündem

“25 yıllık AK Parti yürüyüşü, Türkiye’nin yükseliş hikayesidir”

Ufuk Uras'tan Terörsüz Türkiye çıkışı: Bazı küresel güçlerin bölgedeki oyunu bozuldu! Cumhurbaşkanı eleştirilerine şok eden cevap
Ufuk Uras'tan Terörsüz Türkiye çıkışı: Bazı küresel güçlerin bölgedeki oyunu bozuldu! Cumhurbaşkanı eleştirilerine şok eden cevap

Gündem

Ufuk Uras'tan Terörsüz Türkiye çıkışı: Bazı küresel güçlerin bölgedeki oyunu bozuldu! Cumhurbaşkanı eleştirilerine şok eden cevap

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23