Yerel

Sağa gösterip sola dönen Alman kadın kazaya neden oldu

Sağa gösterip sola dönen Alman kadın kazaya neden oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sağa dönmek için sinyal verip sol şeride geçen otomobil aynı istikamette seyir halindeki ticari taksi ile çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, otomobillerde hasar oluşurken, şans kimsenin burnu bile kanamadı.

Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'ndeki kavşakta Burak Ç'nin kullandığı ticari taksi 5036 sokak kesişimine geldiğinde aynı istikamette seyir halindeki Alman uyruklu Bettina M.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Güvenlik kamerasına ve araç kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada şans eseri yaralanan olmazken, Alman sürücünün kullandığı otomobilin yolun sol şeridindeyken, ağ şeride geçtiği ve ardından sinyal verip sola döndüğü sırada meydana geldiği gözlendi.

