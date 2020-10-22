Safranlı Basmati Pilav tarifi- Safranlı Basmati pilav nasıl yapılır?
Basmati pirinci nişastası az, uzun taneli, kendine has hafif bir kokusu ve aroması olan çok lezzetli bir pirinç türüdür. Ortadoğu'da oldukça yaygın olarak kullanılan safranlı basmati pilavı aynı zamanda Osmanlı Saray Mutfağında da tüketilmekteydi. Peki, Safranlı Basmati Pilav tarifi- Safranlı Basmati pilav nasıl yapılır?
Basmati, geleneksel olarak Hint alt kıtasından gelen uzun, ince taneli aromatik pirinç çeşididir. Safran ile yapılan nefis basmati pilavı tarifi haberimizde.
Safranlı Basmati Pilav Tarifi
Malzemeleri
2 bardak basmati pirinç
1 litre su
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Tuz
1 adet patates – dilimlenmiş
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 tutam aspir ya da safran
½ su bardağı sıcak su
2 yemek kaşığı tereyağı
Tuz
Safranlı Basmati Pilav Yapılışı:
Pirinci yıkayın ardından pilav tenceresine alın üzerine tuz, sıvı yağ ve su ilave edip kaynayana kadar pişirin.
Pilav kaynayınca suyunu süzün ve kenara alın.
Pilav tenceresine sıvı yağ koyup dilim patateslerin bir tarafını kızartın ve diğer tarafını çevirin üzerine süzdüğünüz pilavı ekleyin mutfak havlusu ile üzerini kaplayıp kapağını kapatın, 10 dakika kısık ateşte pişmeye bırakın.
Safranı sıcak suda bekletin rengini bırakınca süzerek pilavın üzerine dökün ve tekrar 10 dakika pişmeye bırakın.
Son olarak pilavın üzerine parça parça tereyağı ilave edin ve 5 dakika demlendirin.
Servis etmeden önce tencerenin üzerine servis tabağını yerleştirip ters çevirin patatesler üstte kalacak şekilde servis edin.