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Safranbolu'nun Özeti" Öğrencileri Bekliyor

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve kültür varlıklarıyla açık hava müzesini andıran Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 1904-1906 tarihleri arasında Hükümet Konağı olarak yapılan tarihi binada 11 yıldır hizmet veren Kent Tarihi Müzesi, yarıyıl tatilinde öğrencileri bekliyor.

25 Ocak 2019 Cuma 09:58
Safranbolu'nun Özeti" Öğrencileri Bekliyor

19 Ocak 1976'da çıkan yangın sonucu kullanılmaz hale gelen, 2000'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan restorasyon çalışması sonrası 2007'de tamamlanarak "Kent Tarihi Müzesi" olarak hizmet veren müzede elektronik rehber uygulamasıyla farklı yabancı dillerde tanıtım yapılıyor.

Safranbolu'nun kültürel, tarihsel, sosyal zenginliğini tanıtmak ve gösterebilmek amacıyla her türlü bilgi, belge, eşya, görsel malzeme, ses ve görüntü kayıtlarını bünyesinde bulunduran müze, "kentin özeti" olarak ilgi çekiyor.

Üç kattan oluşan, Safranbolu'nun ve binanın tarihçesi, haritaları, kültürel yayınları, uydu görüntüsü, sergi salonu, konferans salonu, cumhuriyet dönemine ait kıyafetler, fotoğraflarlar Safranbolu salonunda, Osmanlı döneminden cumhuriyet dönemine kadar uzanan Safranbolu tarihiyle ilgili bilgiler görsel detaylarla aktarıldığı, Roma ve Bizans dönemi, Osmanlı dönemi ve cumhuriyet dönemine ait madeni paralarla diğer materyallerin sergilendiği müze, yarıyıl tatilini dolu dolu geçirmek isteyenleri bekliyor.

Müzeyi gezen saat kulesine de çıkıyor

Geleneksel Safranbolu yaşamında kullanılan eşyaların da sergilendiği müzede ayrıca, Safranbolu'da ticari hayat ve geleneksel el sanatları hakkında fotoğraflı bilgiler, esnaf ve zanaatkarlar çarşısında şifa eczanesi, lokumcu, yemenici, kunduracı, sayacı, semerci, saraç, ahşap işçiliği, demirci, bakırcı, kalaycı ve esnaf kahvesi gibi ilçedeki önemli esnafların çalışma ortamları özgün canlandırma tekniğiyle ziyaretçilere sunuluyor.


Müzenin yer aldığı kale olarak adlandırılan tepede, Padişah 3. Selim'in Safranbolulu sadrazamı İzzet Mehmet Paşa tarafından "Safranbolu halkının cebine birer saat koyacağım." diyerek 1794-1797 yılları arasında yaptırdığı Safranbolu Saat Kulesi de ziyaret kapsamında yer alıyor.

Safranbolu çocuklara tanıtılıyor

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kent Tarihi Müzesi ile Kaymakamlar Gezi Evi Müzesini geçen yıl yerli ve yabancı yaklaşık 150 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Safranbolu'un bir açık hava müzesi özelliği taşıdığını ifade eden Ürkmezer, "Biz sadece yarıyıl tatilinde değil, bütün dönemlerde öğrenci ve öğretmenleri bekliyoruz. Kaymakamlık olarak Karabük ve Safranbolu'daki öğrencilere ve öğretmenlere gerekli kolaylıkları sağlıyoruz. Çocuklarımızın müzelerle şehirle tanışması için bir 'Kentimi Tanıyorum' Projesi başlattık. Geçtiğimiz sonbahar aylarında 4, 8 ve 12. sınıf öğrencilerini Kent Tarihi Müzesi, Kaymakamlar Gezi Evi, Tarihi Çarşı olmak üzere bütün tarihi yerleri gezdirdik. Özel ve devlet okullarındaki 6 bin öğrenciyi gezdirdik. Bahar aylarında buna devam edeceğiz." diye konuştu.

Safranbolu'daki bütün öğrencilere kenti ve müzeleri tanıtacaklarını aktaran Ürkmezer, Kültür ve Turizm BakanıMehmet Nuri Ersoy'un talimatları doğrultusunda kaymakamlığa balı olarak bütün gezi yerlerinde bunları uygulamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 09:58
  1. Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim Ve Kültür Kurumu
  2. Kültür Ve Turizm Bakanlığı
  3. Kültür ve Turizm Bakanı
  4. Mehmet Ersoy 2
  5. mehmet ersoy
  6. Selim İlçesi
  7. Kale İlçesi
  8. Kaymakamlık
  9. Mehmet Nuri
  10. Mehmet Paşa
  11. Nuri Ersoy
  12. Safranbolu
  13. Karabük
  14. Hükümet
  15. Unesco
  16. Fatih
  17. Selim
  18. Kale
  19. Demi
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