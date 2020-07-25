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Aktüel

Safranbolu'da tarihi konakta yangın

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaklaşık 150 yıllık otel olarak kullanılan 3 katlı tarihi konakta yangın çıktı

Yeniakit Publisher
2020-07-25 01:30:18 -
Safranbolu'da tarihi konakta yangın

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaklaşık 150 yıllık 3 katlı tarihi konakta yangın çıktı.

Eski Çarşı mevkisinde bulunan ve otel olarak kullanılan 3 katlı tarihi konakta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Safranbolu ve Karabük Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Kısa sürede bütün konağı saran alevler bitişikte bulunan yine 3 katlı konağa da sıçradı.

İçeriden patlama sesleri de gelen yangında otelde kalanlar ile çalışanlar tahliye ediliyor, yangını söndürme çalışması sürüyor.

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