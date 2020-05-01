Safranbolu’da skandal! CHP Türk basın tarihini lekeledi

Oğuzhan Gültekin Ankara

Sürekli basın özgürlüğü diye haykıran Köse, kendisini eleştiren gazete ve internet sitelerinin aboneliklerinin kesileceği söyledi. Köseye tepki gösteren AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, “Tarihte böyle bir baskı duymadık” açıklamasında bulunurken, AYD Başkanı Sinan Burhan da, “Tarihe kara bir leke olarak geçecektir” dedi. Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş ise, “Köse’yi tebrik etmek gerekir. CHP’de üstü kapalı söylemesi gereken bir şeyi açık dile getiren ilk kişidir” dedi.