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Gündem

Safranbolu’da skandal! CHP Türk basın tarihini lekeledi

Daha önce kardeşi Zafer Köse’yi özel kalem müdürü olarak atayan CHP Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, belediyenin basın kuruluşlarıyla yaptığı abonelik sözleşmesiyle ilgili verdiği talimatla yeni bir skandala daha imza attı.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 10:14:00 -
Safranbolu’da skandal! CHP Türk basın tarihini lekeledi

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Sürekli basın özgürlüğü diye haykıran Köse, kendisini eleştiren gazete ve internet sitelerinin aboneliklerinin kesileceği söyledi. Köseye tepki gösteren AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, “Tarihte böyle bir baskı duymadık” açıklamasında bulunurken, AYD Başkanı Sinan Burhan da, “Tarihe kara bir leke olarak geçecektir” dedi. Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş ise, “Köse’yi tebrik etmek gerekir. CHP’de üstü kapalı söylemesi gereken bir şeyi açık dile getiren ilk kişidir” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Tata Tonga

Türkiye'de basın mı var? Pravda ya rahmet okutuyorlar
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vedat uşaklıgil ataseven

ERMENİ KÖKENLİ KEMALİN YEĞENİ KUCUK BİR KIZ COCUGUNA TECAVÜZ ETMEKTEN 20 YIL HAPİS CEZASI ALDI VE SAPIK YEGENİNİ CHP AVUKATLARI SAVUNDU.. BASINDA DUYDUNUZ MU BUNU HİÇ? SOZCU , HALKTV DE OKUDUNUZ MU ?
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