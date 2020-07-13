Safranbolu'da otomobil su kanalına devrildi: 6 yaralı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İ.Ç. (37) yönetimindeki 67 TZ 148 plakalı otomobil, Karabük-Bartın kara yolu Soğuksu mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4'ü çocuk 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.