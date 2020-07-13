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Yerel

Safranbolu'da otomobil su kanalına devrildi: 6 yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-13 20:27:00 -
Safranbolu'da otomobil su kanalına devrildi: 6 yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İ.Ç. (37) yönetimindeki 67 TZ 148 plakalı otomobil, Karabük-Bartın kara yolu Soğuksu mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4'ü çocuk 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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