  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Safranbolu'da esnaf gönüllü turizm elçiliği yapıyor
Aktüel

Safranbolu'da esnaf gönüllü turizm elçiliği yapıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-11 15:32:08 -
Safranbolu'da esnaf gönüllü turizm elçiliği yapıyor

KARABÜK (AA) - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, cami, çeşme ve köprülerin yanında doğasıyla da önemli bir turizm merkezi olan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde esnaf, gönüllü turizm elçiliği yapıyor.

18-20. yüzyıllarda yapılan, genellikle 3 katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel evlerin yer aldığı ilçeyi, geçen yıl günübirlikçilerle yaklaşık 1 milyon 300 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Osmanlı'nın mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü bugüne aktarmayı başaran, han-hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle adeta açık hava müzesini andıran ilçede esnaf, tanıtım faaliyetlerine destek veriyor.

Lokum üreticisi Onur Şen de isteyen turistlere ücretsiz rehberlik yapıyor. Şen, ziyaretçilere tarihi ilçedeki somut ve soyut mirasla ilgili bilgi vererek, Safranbolu'nun tanıtımına destekte bulunuyor.

Şen, AA muhabirine, Safranbolu'da yaklaşık 5 yıldır lokum üretimi yaptığını söyledi.

İlçeye gelen turistlere Safranbolu'yu, safran bitkisini ve lokumunu tanıtmaya çalıştıklarını belirten Şen, şöyle konuştu:

"Misafirlerimizi mümkün olduğunca ikramsız göndermiyoruz. Misafirlere ilk başta safran çayı, ardından da lokum ikram ediyoruz. Safranbolu hakkında bilgi veriyoruz. Misafirlere Safranbolu'yu ve ilçenin ürünlerini tanıtmak için çaba gösteriyoruz. Umarım gelenler de mutludur. Safranbolu bizim için değerli. Elimizden geldiğince burada gönüllü turizm elçiliği yapmaya çalışıyoruz."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan güçleri tuzağa düşürüldü!
Dünya

Ermenistan güçleri tuzağa düşürüldü!

İyi organize olmuş Azerbaycan birimlerinin, Ermenistan güçlerinin ilerlemesini engellediği ve tuzağa düşürdüğü, 38 Ermenistan askerinin öldü..
Volkswagen fabrikalarını Türkiye'ye taşımaya hazırlanıyor
Ekonomi

Volkswagen fabrikalarını Türkiye'ye taşımaya hazırlanıyor

Alman otomotiv devi Volkswagen'in kamyon fabrikası MAN'ın Avrupa'da kapatılan fabrikalarını Türkiye'ye taşıyacağı belirtiliyor.
Azerbaycan'dan acı haber!
Dünya

Azerbaycan'dan acı haber!

İşgalci Ermenistan güçleri ateşkesi ihlal ederek sivil yerleşim yerlerine saldırdı. Saldırıda şehit sayısının 7'ye yükseldiği bildirildi. 33..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay