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Aktüel Safranbolu'da Avrupa Hareketlilik Haftası kortejle kutlandı
Aktüel

Safranbolu'da Avrupa Hareketlilik Haftası kortejle kutlandı

Yeniakit Publisher
2020-09-20 16:06:03 -
Safranbolu'da Avrupa Hareketlilik Haftası kortejle kutlandı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Avrupa Hareketlilik Haftası etkinleri kapsamında "Sağlıklı Yaşam ve Temiz Bir Kent" sloganıyla kortej düzenlendi.

Bisiklet ve elektrikli motosikletlilerin katılımıyla Arslanlar'dan başlayan kortej, Çarşı bölgesinde son buldu. Kortejde, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de elektrikli motosikletle yer aldı.

Köse, gazetecilere, motorsuz araç kullanımına karşı toplumsal farkındalık oluşturabilmek için bu tür etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Vatandaşları bisiklet ve elektrikli araç kullanımına teşvik etmek istediklerini vurgulayan Köse, "Mümkün olduğunca trafikten arınmak, UNESCO Dünya Mirası kent Safranbolu için ayrı önem taşıyor. Bu konuyu çok önemsiyorum. Bunun için zabıta müdürlüğümüze elektrikli bir araç aldık, yine benim de kullanacağım elektrikli bir bisiklet ve karbon salınımı az olan toplu taşıma araçlarını Safranbolu'ya kazandırıyoruz." diye konuştu.

Korteje katılan görme engelli öğretmen Tayfun Tezcan da "Bilinçli bir toplum olma yolunda katkı sağlamak için engel tanımadan daha çok toplumun içinde olmamız gerekiyor. Uzun yıllardır bisiklet kullanıyorum, doğayı korumak, insanlara bilinç aşılamak için burada pedal çevirmekten büyük mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.


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