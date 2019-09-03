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Safranbolu’da akaryakıt istasyonları denetlendi

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından ilçedeki akaryakıt istasyonlarındaki yangın önlemleri denetlendi.

03 Eylül 2019 Salı 13:19
Safranbolu’da akaryakıt istasyonları denetlendi

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından ilçedeki akaryakıt istasyonlarındaki yangın önlemleri denetlendi.


Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, vatandaşların sağlıklı ve güvenli hizmet alması için birçok alanda denetimler yaptıklarını söyledi. Denetimlerde, alınan tedbirlerin güncel ve aktif olduğu, kullanılan ekipmanların bakım ve ölçümlerinin yapılıp yapılmadığının kontrol edildiğini ifade eden Köse, birinci önceliklerinin insan sağlığı ve güvenliği olduğunu belirtti. Belediye olarak tüm birimler ile Safranbolu ve vatandaşların kaliteli, iyi ve güvenli hizmeti alabilmesi için var güçleriyle çalıştıklarını aktaran Köse, şunları kaydetti:


“İtfaiye Müdürlüğümüz şehrin değişik noktalarında bulunan akaryakıt istasyonlarında kapsamlı denetimler yaptı. Denetimlerde, paratonerlere ilişkin kontroller yapılarak topraklamaların yapılıp yapılmadığını inceledik. Yangın tüpleri, yangın vanaları ve yangın dolaplarının durumunu kontrol edildi. Ayrıca herhangi bir yangında enerji kesme butonlarının olup olmadığının kontrolleri yapıldı. Enerji kesme butonu benzin istasyonlarında oldukça önemli. Bu konuda gerekli uyarı ve bilgilendirmelerde de bulunuldu.”


Köse, kontrollerin periyodik olarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 13:19
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