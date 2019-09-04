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Safranbolu Belediyesinden "Engelsiz Anadolu Festivali" açıklaması

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu’da kurulan fuar alanın amacı dışında dışında olduğunu belirtti.

04 Eylül 2019 Çarşamba 14:45
Safranbolu Belediyesinden "Engelsiz Anadolu Festivali" açıklaması

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu’da kurulan fuar alanın amacı dışında dışında olduğunu belirtti.


Başkan Köse, Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı’nda "Engelsiz Anadolu Festivali" organizasyonu yapılacağı yönünde belediyeden izin alındığını, ancak hiçbir faaliyetin yapılmadığını tespit ettiklerini söyledi. Fuarın amacı dışında hareket etmesi dolayısıyla işlem yapılacağını ifade eden Köse, şunları kaydetti:


"31.08.2019 tarihi itibari ile ilçemiz Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı’nda kurulan ve ’Türkiye’nin engelliler alanında en büyük çatı örgütü olan ve Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş olan Türkiye Sakatlar Federasyonu; bağlı federasyonları ve üye dernekleri ile birlikte amacımıza uygun Eylül ayı içerisinde 15 günlük Engelsiz Anadolu Festivali organizasyonu yapmak istiyoruz’ başlığı ile belediyemize verilen dilekçenin hiç bir satırına uyulmadığı görülmüştür. Bununla birlikte adı geçen festival kapsamında gerçekleştirilecek olan halk oyunları, modern danslar, çocuk oyunları, tiyatro gösterimleri, engelli hakları seminerleri, tekerlekli sandalye dağıtımı, engelli ve ailelerine yemek ikramı gibi etkinliklerin de hiç bir şekilde yerine getirilmediği, yalnızca göstermelik olarak iki afişin kullanıldığı Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizce tespit edilmiştir. Yapılması için izin istenen fakat amacının dışına çıkan ve tamamen ticaret amaçlı olduğunu tespit ettiğimiz, esnaflarımızın satış ve tanıtımlarını da olumsuz yönde etkileyeceği bu oluşum içerisinde olmak istemediğimizi de belirtmek isteriz. Gerek şahsım gerekse Safranbolu Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin rant kapısı olmasına asla göz yummayacağımızı, yine belediye olarak engelli vatandaşlarımızın topluma kazandırılması, daha çabuk adapte olmaları, günlük yaşamlarını daha rahat idame ettirebilmeleri ile ilgili çalışmaların yapıldığının bilinmesini isterim. Bu bağlamda; vatandaş odaklı, sosyal belediyecilik anlayışımızın hiç bir şekilde suistimal edilmesine izin vermeyeceğimizi ve gereken işlemlerin derhal yapılacağını kamuoyunun bilgisine sunarım."

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 14:45
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