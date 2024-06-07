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Kadın - Aile Safran otu küçük ama gücü çok büyük! 1 gramı servet değerinde! Binlerce yıl önce tedavi için kullanılıyordu
Kadın - Aile

Safran otu küçük ama gücü çok büyük! 1 gramı servet değerinde! Binlerce yıl önce tedavi için kullanılıyordu

Yeniakit Publisher
2024-06-07 19:10:00 - 2024-06-07 19:12:46
Safran otu küçük ama gücü çok büyük! 1 gramı servet değerinde! Binlerce yıl önce tedavi için kullanılıyordu

Safran otu, oldukça uzun ömürlü bitkilerden biridir. Çok mükemmel bir görünüme sahip olan bu bitkinin üzerinde mor renge yakın fakat mavi gibi duran yaprakları vardır. Bu yaprakları sayesinde safran otunun görüntüsü çok farklı olur. Bu ot herkeste aynı etkiyi göstermese bile aslında birçok kişide olumlu etkilere neden olur. Aslında safran otu, günümüzde baharat haline getirilir ve baharat olarak tüm yemeklerde kullanılır.

Safran otu, her ne kadar baharat şeklinde kullanılsa bile aslında bu otu, çay yaparak kullanan insan sayısı çok fazladır. Her iki şekilde de faydalarını gösterebilen bu otu sizlerde istediğiniz şekilde kullanarak mükemmel faydalarından yararlanabilirsiniz. Safran otu, ülkemizde en pahalı bitkiler arasında yer alır. Bu nedenle bu otu kullanmak için biraz maddi olarak etkilenebilirsiniz. Fakat bu otun faydalarını gördükten sonra sizlerde bu maddiyatın hiç önemi olmadığını anlayacaksınız. Safran otunun pahalı olmasının en büyük nedenlerinden biri yetiştirilerek satışa sunulana kadar çeşitli işlemlerden geçirilmesidir. Çünkü insanlar oldukça uzun süreler boyunca safran bitkisini tüketilebilir hale getirmek için emek sarf ederler ve safran otu, üreticiden tüketiciye gelene kadar maddi olarak oldukça artar.

Safran bitkisi, daha çok yağışlı ve kışları çok soğuk geçmeyen bölgeleri sever. Ülkemizde ise bu bölgede en çok ayak uyduran bölgeler Akdeniz ve Karadeniz bölgeleridir. Karadeniz bölgesinde Karabük'ün Safranbolu ilçesinde az da olsa yetiştirilen bu şifalı bitkinin adı ilçeye verilmiştir.
Özellikle Akdeniz bölgelerinde bulunan iklim tipi safran otu yetiştiriciliği için çok daha iyidir. Bu nedenle ülkemizde safran bitkisinin yetiştiriciliği de bu bölgelerde daha çoktur. Bunun dışında bazı seracılar safran otunu sera içerisinde yetiştirerek tüketilebilir hale getirirler. Dünyada ise en çok Hindistan ve Çin'in bazı bölgelerinde yetiştirilmektedir.

Safran otunun ne gibi faydaları vardır?

Safran otu eski zamanlarda ve günümüzde genellikle hafif ve orta dereceli depresyon tedavilerinde yaygın bir şekilde kullanılır. Bu bitkinin birçok insanda gösterdiği etki nedeni ile bazen doktorlar bile hastalarına bu bitkinin çay olarak içilmesini söylemektedir. Safran bitkisinin depresyona karşı büyük bir etkisinin olması nedeni ile sizlerde bunalımda olduğunuz zamanlarda bu çayı, buharını soluyarak bol bol için. Birçok kişide etki yapan bu çay belki de sizlerde de çok büyük etkilere neden olacaktır.
Bu bikinin diğer bir faydası ise insanlarda özellikle de kalp ve damar hastalıkları olan kişilerde meydana gele sorunların uzun süreli kullanıldığında bu bitki sayesinde ortadan kaldırılabileceği söylenir. Bu nedenle safran otu ister baharat şeklinde ister çay şeklinde kullanılması birçok insanda olumlu etkilere neden olabilir.
Safran bitkisi içerisinde büyük oranda A vitamini bulunur. Bu nedenle safran bitkisi direk olarak insanlarda göz sağlığı için etkiler yapar. Göz sağlığı için vücutta gerekli olan A vitaminini bu şekilde sizlerde vücudunuza kazandırabilirsiniz. Sadece göz değil A vitamini insanlarda üreme sistemi sağlığı içinde A vitamini şarttır. Sizlerde bu gibi organların sağlığı için mutlaka safran bitkisini kullanmalısınız.
Son olarak belirtmek isterim ki insanlarda sedef hastalığında da safran bitkisi, yaygın bir şekilde kullanılır. Bu şekilde sedef hastalığı için safran otu kullanan birçok kişinin kısa bir sürede bu sorunları azalmaktadır. Sizlerde bu otu mutlaka deneyin.

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