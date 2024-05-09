Safra kesesi taşı düşürmeye yardımcı olan 7 içecek! Yok böyle... Kullanılmalı: C, E, D vitamini iyi gelir

Safra kesesi, karaciğerinin arkasında armut şeklinde küçük bir kesedir. Görevi, vücudun yağlı yiyecekleri sindirmesine yardımcı olmak için karaciğerin salgıladığı kolesterol açısından zengin olan safrayı depolamaktır. Yağlı bir gıda bağırsaklara ulaştığında, bağırsaklar safra salgılaması için safra kesesine bir sinyal gönderir. Safra salgılanması ile yağlı gıdaların sindirimi kolaylaşır ve sindirim süreci başlar.

Safra kesesi taşları, safra kesesinin içinde depolanan safra maddesinin kimyasal yapısında bir dengesizlik veya farklı nedenler sonucu oluşabilir. Safra kesesi taşı tedavisinde tek seçenek cerrahi operasyon değildir. Öncelikle doğal tedavi yöntemlerini düşünmeniz tavsiye edilir. Safra kesesi taşları doğal tedavi yöntemleri arasında bitki, meyve ve sebze suyu tüketmek en iyi seçenekler arasındadır.

İşte sarfa kesesi taşı düşürmeye yardımcı olan 7 meyve ve sebze suyu…

Safra Kesesi Taşı Düşüren İçecekler

1. Elma Suyu

Elma suyu, limon suyu ve magnezyum sülfat ile hazırlanmış içecek vücudun rahatlamasını sağlar. Bir çorba kaşığı elma sirkesi ile bir bardak elma suyunu karıştırın ve her sabah bu suyu için. Elma suyundaki malik asit, safra kesesi taşlarının yumuşamasını sağlarken, sirke ise safradaki kolesterol miktarını azaltır. Bu maddelerin her ikisi de safra kesesi taşlarını yavaş yavaş eritir ve tekrar oluşmasını önler.

2. Karahindiba ve Devedikeni

Karahindiba bitkisinin yaprakları safra kesesini uyarırken, devedikeni yaprakları karaciğerin daha az kıvamlı safra üretmesine yardımcı olur. Bu bitkiler birlikte kullanıldığında ise safra kesesi taşı düşürmeye yardımcı olur. Bir fincan karahindiba yaprağı ve çeyrek fincan deve dikeni yaprağını bir blendera koyun ve çalıştırın. Acılı tadın hafifletilmesi için bal veya çilek gibi doğal bir tatlandırıcı ekleyebilirsiniz.

3. Magnezyum Sülfat

Magnezyum Sülfat, safra taşlarının safra kanalından kolayca geçmesine yardımcı olur. Bir bardak oda sıcaklığındaki suya, bir çay kaşığı magnezyum sülfat ekleyin ve karıştırın. Karışımı bir hafta boyunca her akşam için. Karışımdan birkaç saat içinde iki veya üç bardak içebilirsiniz.

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ÖNEMLİ UYARI!!! Magnezyum sülfat ile hazırlanan karışımın, bazı hastalarda ciddi ishal sorunlarına neden olduğu rapor edilmiştir.

4. Limon Suyu

Limon suyu safra kesesi taşlarını ağrısız şekilde düşürmeye yardımcı olur. Bir hafta boyunca her gün aç karna taze sıkılmış limon suyu içebilirsiniz. Yüksek miktarda sıvı tüketmek, safra kesesi taşlarının doğal yollarla düşürülmesine yardımcı olur.

5. Armut Suyu

Yarım bardak sıcak suya bir çorba kaşığı bal ekleyin ve bardağın geri kalanını armut suyu ile doldurun. Armut suyunda bulunan pektin, safra kesesi taşlarını doğal olarak eritebilir.

6. Nane Çayı

Nane, içeriğinde bulunan bir bileşik sayesinde safra akışını uyarır ve safra kesesi taşlarının çözülmesine yardımcı olur. Bir fincan sıcak suyun içine, iki üç tutam taze veya kuru nane yaprağı ekleyin ve 5 dakika bekletin ve için. Bu karışımı gün içinde birkaç kez tüketebilirsiniz.

7. Bitki Çayı

Doğal bitki özleri safra kesesi taşlarının eritilmesinde gerçekten yardımcı oluyor. Örneğin sarı kantaron çayı bu amaç için kullanılmaktadır. Bir bardak suyun içine 4 veya 5 adet sarı kantaron yaprağı ekleyin ve kaynatın. Demlenmesi için 5 dakika bekletin. Elde ettiğiniz çayı birkaç gün boyunca günde yarım bardak olacak şekilde için.

Safra kesesine hangi vitamin iyi gelir?

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Safra kesesi C vitamini, D vitamini ve E vitamini ile birlikte verimli çalışır. Bu yüzden safra kesesi sorunları yaşamamak için beslenmede özellikle bu vitaminler önemsenmelidir.