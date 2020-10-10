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Ekonomi Safkan elit Arap koşu tayı satış ihalesi yapılacak
Ekonomi

Safkan elit Arap koşu tayı satış ihalesi yapılacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünden 16 baş safkan elit Arap koşu tayı satışa sunulacak.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 09:05:00 -
Safkan elit Arap koşu tayı satış ihalesi yapılacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü nden yapılan açıklamada (TİGEM) Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü 16 baş safkan elit Arap yarış atını ihale yoluyla satışa sunacak.

Resmi Gazete'de yapılan açıklamaya göre atların satışı için yapılacak ihale 27 Ekim 2020 saat 12: 00'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda olacak.

Satışı yapılacak atlar için geçici teminat her bir at için 15 bin Türk Lirası olarak belirlendi.

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