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Ekonomi Safiport yaklaşık 3 kat büyüdü, Derince'de kilometrelerce tır kuyruğu oluşuyor
Ekonomi

Safiport yaklaşık 3 kat büyüdü, Derince'de kilometrelerce tır kuyruğu oluşuyor

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Safiport yaklaşık 3 kat büyüdü, Derince'de kilometrelerce tır kuyruğu oluşuyor

Kocaeli Derince'de Safiport Limanı deniz dolgusuyla 2015'teki 450 bin metrekareden 2026'da 1,2 milyon metrekareye ulaştı; ilçede tır kuyruğu oluşuyor.

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Safiport Limanı'nın sahası, yıllar içinde yapılan deniz dolgularıyla 2015'teki 450 bin metrekareden 2026'da 1,2 milyon metrekareye ulaştı. Marmara Denizi'ne doğru yaklaşık 3 kat büyüyen saha dronla görüntülendi; geçmiş yıllara ait uydu görüntülerinde limanın kıyıdan denize doğru adım adım genişlediği görüldü.

Deniz üzerinde oluşturulan yeni alanlar limanın iş kapasitesini artırırken, ilçedeki etki yalnızca kıyı şeridiyle sınırlı kalmadı. Limana giriş çıkış yapan ağır tonajlı araçların oluşturduğu uzun kuyruklar, korna sesleri ve liman çevresindeki hareketlilik özellikle gece saatlerinde bölge sakinlerinin günlük yaşamını etkiliyor. D-100 Karayolu ile bağlantı yollarındaki yoğunluk da ilçenin ulaşım yükünü artırıyor.

Çetin: Derince Belediyesi Safiport'a 150 milyon TL ceza kesti

Büyük Birlik Partisi Derince İlçe Başkanı ve Derince Belediye Meclis Üyesi Samet Çetin, limanın 2015 yılında ihaleyle alındığını belirterek, "Şu an neredeyse Gölcük ile Derince tarafını tek bir koy haline getirdi" dedi.

Derince halkının ve kendilerinin bu durumdan şikâyetçi olduğunu söyleyen Çetin, bir limanın ekosisteme uygun biçimde, çevresini, vatandaşını ve buradaki trafik akışını düşünerek hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Derince Belediyesi'nin Safiport'a 150 milyon TL ceza kestiğini belirten Çetin, cezanın gerekçesini limandaki yaklaşık 40 yapının ruhsatsız olması şeklinde açıkladı. Buranın sıvı tankların bulunabileceği bir yer olmadığını savunan Çetin, sahadaki iki tankın da ruhsatsız olabileceğini öne sürerek bu değerlendirmesi için "Bu benim kişisel, kendi fikrim" notunu düştü.

Konuyu 1,5 yıldır sosyal mecralarda, Derince Belediye Meclisi'nde ve birçok alanda dile getirdiğini anlatan Çetin, "Bu liman birileri tarafından korunuyor, bir yerler tarafından kollanıyor" iddiasında bulundu. Milletvekilleriyle birebir görüştüğünü ancak destek görmediklerini savunan Çetin, detaylı çalışmaları brifing vererek anlattığını, Genel Başkan Mustafa Destici'nin de konunun arkasında olduğunu ve vatandaşın yanında durduğunu söyledi.

Çetin'e göre saha 1,2 milyon metrekareye ulaşmasına karşın tırların park edebileceği 10 dönümlük bir otopark yapılmadı. Ağır tonajlı tırların Derince'den Körfez'e ve Kuruçeşme'ye kadar kilometrelerce trafik oluşturduğunu ifade eden Çetin, bunun ilçenin ticari hayatını ve insanların yaşam alanını doğrudan etkilediğini kaydetti.

Dolgunun toprak, çakıl ve betondan oluştuğunu söyleyen Çetin, Marmara'nın Ege, Akdeniz ya da Karadeniz gibi olmadığını, denizin kendini temizlemesi için sirkülasyona ihtiyaç duyduğunu anlattı. Çetin yetkililere, "Burada ekosisteme, çevreye verilen büyük bir zarar var, buna 'dur' deyin" çağrısı yaptı.

Kurdal: Proje yaklaşık 15 yıldır hayata geçirilmiş değil

Yeniden Refah Partisi Derince İlçe Başkanı Cihan Kurdal, ilçe için en büyük zorluğun trafik sıkıntısı olduğunu, sorunun yalnızca Derincelileri değil İzmit'ten ve Körfez'den gelip geçen vatandaşları da etkilediğini söyledi. Talepleri sosyal medya ve basın aracılığıyla birçok kez dile getirmeye çalıştıklarını, birçok yere müracaatta bulunduklarını aktaran Kurdal, hızlandırılmasını istedikleri çalışma için "Bu kadar hayati önem taşıyan bir proje, yaklaşık 15 yıl olacak, halen daha hayata geçirilmiş değil" dedi.

Kurdal, yoğunluğun asıl sebebinin Safiport'a giriş çıkış yapan tırlar olduğunu, tırlar nedeniyle şeritlerin azaldığını belirtti. Kurdal'a göre Safiport, işletmeyi devraldığından beri alanını denize dolgu yaparak ve ekolojik dengeyi bozarak büyütüp iş kapasitesini artırdı; "trafik yükünü de burada Derincelilere bıraktı".

Sabah 7'den akşam 9'a konvoy

Derince'de erkek kuaförü olarak hizmet veren Emin Aşık, korna seslerinden ve ambulansların geçişte zorlanıp hastaneye erken gidememesinden yakındı. Aşık, "Bu Safiport'un oluşturduğu trafik artık bize gına getirdi" dedi.

Kocaeli'de 45 yıldır otobüs şoförlüğü yapan Muharrem Çetin ise konvoydan hiç ayrılamadıklarını, trafiğin sabah 7'de başlayıp akşam 9'a kadar sürdüğünü anlattı. Alternatif yol bulunmadığını, kaza olduğunda bir-iki saat beklediklerini söyleyen Çetin, "Araba kullanmayı seviyorum ama şu trafiğin yüzünden artık araba kullanmaktan nefret ediyorum" ifadelerini kullandı.

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