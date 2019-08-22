0553 313 94 23

Saffet Sancaklı Rasim Ozan’ı topa tuttu! ‘Ömür boyu peşindeyim’

Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı sosyal medya hesabında, ekranlara geri dönen Rasim Ozan Kütahyalı'ya sert tepki gösterdi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 09:25
Saffet Sancaklı Rasim Ozan’ı topa tuttu! ‘Ömür boyu peşindeyim’

2017 yılında Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında Boşnaklara hakaret eden ve gelen tepkiler üzerine programdan çıkarılan Rasim Ozan Kütahyalı, geçtiğimiz günlerde ekranlara geri dönmüştü.

Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Rasim Ozan Kütahyalı'ya sert tepki gösterdi. Yaptığı açıklamayı Twitter hesabından paylaşan Sancaklı, "Ömür boyu peşindeyim" yazdı.

İşte Sancaklı'nın açıklaması:

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 09:25
  1. Beyaz TV
  2. Beyaz Futbol
  3. Boşnaklara hakaret
  4. Rasim Ozan Kütahyalı
  5. Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk Telekom’dan Türkiye’nin ilk Wi-Fi 6 denemesi
    1. Türk Telekom’dan Türkiye’nin ilk Wi-Fi..
    2. Mağaza çalışanının dikkati sayesinde..
    3. Döşemealtı’nın her bir köşesine mama..
    4. Karanlıkta kanala düşen yaşlı adamı..
    5. Çanakkale'de 72 düzensiz göçmen..
    6. Merkeze inen yaban domuz sürüsü..
    7. Kurban Bayramı'nda 7,7 milyar TL..
    8. İnşaat maliyet endeksi
    9. Türkiye ekonomisi için kritik veri..
    10. Terör propagandası yapmaktan aranan..
    11. Otomobil ile minibüs çarpıştı: 12..
    12. Petrol Ofisi hizmet şampiyonlarını..
    13. Jandarma dergisi çocukları dağıtıldı
    14. Trafik magandası tutuklandı
    15. Balıkçı ağlarına 1 tonluk balık takıldı
    16. İnşaat maliyetleri aylık yüzde 0,79..
    17. Mersin’de mevsimlik çiçek dikimi..
    18. Dolar/TL, 5,7420 seviyesinden işlem..
    19. Bakan Pakdemirli'den uçak açıklaması
    20. 28 Şubat darbesinin 1 numarası..
    21. Haliliye’de parklar güzelleşiyor
    22. Görevden alınan HDP’li belediye..
    23. Türkiye’nin varlıkları arttı,..
    24. Basit yaralamadan aranan hükümlü..
    25. Adıyaman'da 21 yaşındaki genç silahlı..
    26. Büyük göğüsler birçok probleme sebep..
    27. Dolar piyasaya nasıl başladı?
    28. (Özel) Birçok sürücüyü ilgilendiren..
    29. Cezaevi firarisi kimlik kontrolünde..
    30. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa..
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP'li isme 'hurma artığı' cevabı: O meyveyi yemesem...
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP'li isme 'hurma artığı' cevabı: O meyveyi yemesem...
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Diyarbakır karıştı! 6 ölü, 9 yaralı
    Diyarbakır karıştı! 6 ölü, 9 yaralı