Saffet Sancaklı Rasim Ozan’ı topa tuttu! ‘Ömür boyu peşindeyim’
Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı sosyal medya hesabında, ekranlara geri dönen Rasim Ozan Kütahyalı'ya sert tepki gösterdi.22 Ağustos 2019 Perşembe 09:25
2017 yılında Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında Boşnaklara hakaret eden ve gelen tepkiler üzerine programdan çıkarılan Rasim Ozan Kütahyalı, geçtiğimiz günlerde ekranlara geri dönmüştü.
Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Rasim Ozan Kütahyalı'ya sert tepki gösterdi. Yaptığı açıklamayı Twitter hesabından paylaşan Sancaklı, "Ömür boyu peşindeyim" yazdı.
İşte Sancaklı'nın açıklaması:
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