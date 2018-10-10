Safer ayının ilk ve son Çarşamba günü okunacak dualar neler

Safer ayı 10 Ekim Çarşamba günü itibariyle başladı. Safer ayı nasıl değerlendirilmeli? Safer ayında yapılacak dualar neler? Safer ayının ilk çarşambası ve son çarşambasında okunacak dualar neler? Safer ayında bela ve musibetlerden nasıl korunulur?

Safer ayında yeryüzüne nazil olacak belâlardan biiznillahi teâlâ muhafaza olmak için ilk çarşamba gecesi sabah namazından evvel dört rek’at nafile namaz kılıp birinci rek’atda, Fâtiha’dan sonra onyedi Kevser suresi, İkinci rek’atda Fâtiha’dan sonra beş İhlâs-ı şerif üçüncüde Fâtiha’dan sonra bir Felâk suresi, dördüncüde bir Nâs suresi okuyup selam verilip duâ edilecektir. Keza safer ayının son çarşambasının gecesi veya gündüzü iki rek’at namaz kılıp birinci ve ikinci rek’atta Fâtiha’dan sonra onbir İhlâs-ı şerîf okunacak, namazdan sonra yedi defa istiğfar edip el kaldırıp onbir defa Salât-ı Münciye ve sonlarında 3. duâ okunacaktır.

Bu duâlarda, “Beni ve efrâd-ı ailemi ve bilcümle mü’minleri yer ve gök afatlarından ve cemî’ belâlardan muhafaza buyur ya Rabbi!” diye duâ edilecektir.

Safer ayının ilk Çarşambasında okunacak dua

Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahim.

“Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve nebiyyike ve resûlike ve ‘alâ âlihi ve bârik ve sellim. Allâhümme innî e’ûzü bike min şerri hâze’l yevmi ve min külli şirretin ve belâin ve beliyyetin-i’lletî fîhi ve yekûnü fi ‘ilmike yâ Dehru, yâ Deyhâru, yâ Keynânü, yâ Keynûnü, yâ Evvelü, yâ Ebedü, yâ Mübdiü, yâ Mu’îdü, yâ Ze’l-celâli ve ikrâm. Yâ Ze’l-arşi’l mecîdi ente tef’alü mâ türîdü. Allâhümma’hrüsnî bi-‘aynike’lletî lâ-tenâmü fi nefsî ve mâlî ve evlâdî ve dînî ve dünyâye’lleti’btelânî bisuhbetihim bi-hurmeti’l ebrâri ve’l- ahyâri bi- rahmetike yâ Azîzü, yâ Ğaffâru, yâ Kerîmü, yâ Settâru, bi-rahmetike yâ Erhame’r Râhimîn. Allâhümme şedîdü’l kuvâ yâ Şedîdü, yâ Azîzü, yâ Kerîmü, yâ Kebîru, yâ Müte’âlü! Zelleltü bi-‘ızzetike, cemî’ı halkike yâ Muhsinü, yâ Mücmilü, yâ Mütefaddılü, yâ Mün’ımü, yâ Mükrimü lâilâhe illâ ente. Allâhümme yâ Latîfü letafte bi-halki’s semâvâti ve’l-ardı ültuf binâ fi kadâike ve ‘âfinâ min belâike ve lâ- havle ve lâ- kuvvete illâ bike bi-rahmetike yâ Erhame’r Râhimin. Hasbüna’llâhü ve ni’mel vekil lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ bi’llâhi’l Aliyyi’l Azîm. Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve ‘alâ âlihi ve sahbihî ve sellim.”

Türkçe Anlamı:

Rahman ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla. “Ey Allâhım! Peygamberin, Resûlün ve kulun olan Muhammed’e ve âline salât, bereket ve selâm olsun. Ey Allâhım! İlm-i ezelînde kayıtlı olan ve içinde belâ bulunan bugünün şerrinden ve bütün kötülük ve musîbetlerden sana sığınırım. Ey Dehr, ey Deyhâr, ey Keynân, ey Keynûn, ey Evvel, ey Ebed, ey Mübdi’, ey Mu‘îd, ey Celâl ve İkrâm Sahibi, ey Arş-i Mecîd’in Sâhibi Sen dilediğini gerçekleştirirsin. Ey Allâh’ım dînim, evlâdım, malım ve canım husûsunda uyumayan gözden, arkadaşlığı ile mübtelâ kıldığın dünyânın şerrinden mübârek ve hayırlı kimselerin hurmetine beni rahmetinle muhâfaza eyle, ey Azîz, ey Ğaffâr, ey Kerîm, ey Settâr merhametinle ey Merhametlilerin en Merhametlisi. Ey Allâhım! Kuvveti şiddetli olan ey Şedîd, ey Azîz, ey Kerîm, ey Kebîr, ey Müte‘âl! İzzetinle titredim. Ey bütün yarattıklarına İhsan eden, ey Mücmil, ey Mütefaddil, ey Mün‘im, ey Mükrim Senden başka İlâh yok. Ey Allâhım ey Latîf, yerleri ve gökleri yaratmakla ne büyük lütuf ettin. Bir şeye karar verdiğinde de bize güzellikte bulun, bize güzellikler ihsân et, belâlarından bizi kurtar. Senin iznin dışında hiçbir hâl ve kuvvet söz konusu olamaz. Rahmetinle muamele eyle ey Merhametlilerin en Merhametlisi. Allâh’ı noksan sıfatlardan tenzih ederiz, O ne güzel Vekîl’dir. Aliyyü’l Azîm olan Allâh’ın izni dışında hiçbir hâl ve kuvvet yoktur. Ve Muhammed sallallâhü aleyhi veselleme, âline ve ashâbına salât eyle onları selâmette kıl. Âmîn.

Safer ayının son Çarşamba günü okunacak dua

E‘ûzu bi’llâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm.

Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm.

“Selâmun ‘aleyküm ketebe rabbüküm ‘alâ nefsihi’r-rahmeh. (En‘âm, 54)

Selâmun ‘aleyküm bi-mâ sabertüm fe-ni‘me ‘ukbe’d-dâr. (Ra‘d, 24)

Selâmun ‘aleykümu’dhulû’l-cennete bi-mâ küntüm ta‘melûn. (Nahl, 32)

Ve selâmun ‘aleyhi yevme vulide ve yevme yemûtü ve yevme yub‘asü hayyân. (Meryem, 15)

Ve’s selâmu ‘aleyye yevme vulidtü ve yevme emûtü ve yevme üb‘asü hayyâ. (Meryem, 33)

Selâmun ‘aleyke se-estağfiru le-ke rabbî innehu kâne bî hafiyyân. (Meryem, 47)

Ve’s selâmu ‘alâ meni’ttebe‘a’l-hüdâ. (Tâ-hâ, 47)

Ve selâmun ‘alâ ‘ibâdihi’llezîne’stafâ. (Neml, 59)

Selâmun ‘aleyküm lâ-nebteği’l-câhilîn. (Kasas, 55)

Selâmun kavlen min rabbi’r-rahîm. (Yâsîn, 58)

Selâmun ‘alâ Nûhin fî’l-‘âlemîn. İnnâ ke-zâlike neczî’l-muhsinîn. İnnehû min ‘ibâdinâ’l-mü’minîn. (Saffât, 79)

Selâmun ‘alâ İbrâhîm. Ke-zâlike neczî’l-muhsinîn. İnnehu min ‘ibâdinâ’l-mü’minîn. (Saffât, 109-111)

Selâmun ‘alâ Mûsâ ve Hârûn. İnnâ ke-zâlike neczî’l-muhsinîn. İnnehümâ min ‘ibâdinâ’l-mü’minîn. (Saffât, 120)

Selâmun ‘alâ İlyâsîn. İnnâ ke-zâlike neczî’l-muhsinîn. İnnehu min ‘ibâdinâ’l-mü’minîn. (Saffât, 130)

Ve Selâmun ‘alâ’l-mürselîn. (Saffât, 181)

Selâmun ‘aleyküm tıbtüm fe’dhulûhâ hâlidîn. (Zümer, 73)

Selâmun hiye hattâ metla‘i’l-fecri. (Kadir, 5)

Allâhümme bârik fî şehri’s-saferi vahtim le-nâ bi’s-sa‘âdeti ve’z-zaferi.”

Türkçe Anlamı:

Kovulmuş şeytandan Allâh’a sığınırım. Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla.

Selâm sizin üzerinize olsun. Cenâb-ı Hakk rahmeti kendisine farz kıldı.

Selâm sabretmeniz sebebi ile size olsun. Âhiret yurdu ne güzeldir.

Size selâm olsun. Yaptıklarınız sebebi ile cennete giriniz.

Selâm doğduğu, öldüğü ve dirildiği gün onun üzerine olsun.

Selâm doğduğum, öldüğüm ve diriltildiğim gün üzerime olsun.

Sana selâm olsun. Senin için Rabbimden af dileyeceğim. Çünkü O bana çok lütufkârdır.

Selâm hidâyete tâbi‘ olana.

Selâm seçkin kullarına.

Selâmet sizin üzerinize olsun. Bizden emin olun. Biz cahillerin ardına düşmeyiz. Rahman olan Rabbimden selâm olsun.

Bütün âlemler içinde Nuh’a selâm olsun. Biz ihsan sahibi kulları böyle mükafatlandırırız. Çünkü O bizim mü’min kullarımızdandı.

Selâm İbrâhîm’e olsun. Biz ihsan sahibi kulları böyle mükâfatlandırırız. Çünkü O mü’min kullarımızdandı.

Selâm Mûsâ ve Hârûn’a olsun. Biz ihsân sahibi kulları böyle mükâfatlandırırız. Çünkü ikisi de bizim mü’min kullarımızdandı.

Bizden selâm olsun İlyâs’a. Biz ihsân sahiblerini böyle mükâfatlandırırız. Çünkü O mü’min kullarımızdandı.

Selâm bütün peygamberlerimiz üzerine olsun.

Her türlü kederden selâmet sizin üzerinize olsun. Siz tertemizsiniz. Ebedî kalmak üzere cennete girin.

Fecir doğana değin selâmet olsun.

Allâh’ım! Safer ayını bizlere mübârek kıl. Mutluluk ve başarıyla bitmesini nasîb eyle.