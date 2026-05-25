Böyle olur CHP’nin basın özgürlüğü

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Her fırsatta basın özgürlüğü naraları atan CHP’liler, kendilerine yönelik en ufak eleştiride gazetecileri şiddetle susturma yoluna gidiyor. Daha önce Beyaz Tv ve Akit TV çalışanları darp eden, Mersinli gazeteci Zeynel Boğan’a yönelik muştalı saldırı düzenleyen, Lütfü Türkkan’ın kaçak çiftliğini görüntüleyen İHA muhabiri Mustafa Uslu’yu kanlar içerisinde bırakan, CHP’li Adalar Belediyesi’nde dönen yolsuzlukları ifşa eden yazar Ergün Poyraz’ı hastanelik eden CHP’liler son olarak ise Özgür Özel'in genel merkezden TBMM'ye yürüyüşünü takip eden CNN TÜRK Muhabiri Murat Bekmezci’yi darp etti. Genel Merkez önünde herkese beddualar eden CHP’li Ali Mahir Başarır, yürüyüşü takip eden Bekmezci’ye tokat attı.

Diğer yandan CHP ve basın mensuplarına şiddet gündemdeki yerini korurken CHP'lilerin bugüne kadar şiddet uyguladığı gazeteciler şöyle;

• CHP’ye yakınlığıyla bilinen Yazar Ergün Poyraz'ın, Kuşadası Belediyesi'ndeki bir "ihale yolsuzluğunu” ihbar etmesinin ardından önceki gün akşam saatlerinde evinin önünde 3 kişinin saldırısına uğradı. Saldırıda ağır yaralanan ve Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Poyraz, bir süre tedavi altında tutuldu.

• Başkanlığını CHP’li Vahap Seçer’in yaptığı Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde dönen dolapları ve yolsuzlukları belgeleriyle ifşa eden gazeteci Zeynel Boğan, kurulan kanlı pusu sonucu hastanelik edildi.

• İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki kaçak çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu, Türkkan’ın şoförünün de aralarında olduğu 4 çalışan tarafından kanlar içerisinde bırakıldı.

• CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a, ‘Kitre bebek’ vurgununa ilişkin soru sormak isteyen Beyaz TV muhabiri İsmail Çanak ve kameraman Tansel Yılmaz, Yavaş'ın korumalarınca darp edildi.

• CHP’li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu’ndan kaçak yapı iddiaları hakkında detaylı açıklama yapılmasını isteyen gazeteci Havva Karakaya, CHP'li Meclis üyeleri tarafından hem darp edildi hem de göz yaşartıcı sprey sıkıldı.

• CHP'liler, Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturma süreciyle ilgili gelişmelerin yaşandığı dönemde, CHP’li Ekrem İmamoğlu’na destek için sokağa dökülen yandaşları, Akit TV muhabiri Serkan Okur'a saldırdı. Canlı yayında sözlü saldırılara maruz kalan Okur ve kameramanı, kısa bir süre sonra fiziki müdahaleye de uğradı.

• CHP’liler son olarak ise, Ayvalık Belediyesinde dönen usulsüzlükleri yazan gazeteci Yüksel Kalkan’ı öldüresiye darp etti. Kalkan, aralarında belediye başkanı Mesut Ergin’in koruması olduğu iddia edilen bir kişi ve beraberindeki 6-7 kişinin şiddetine maruz kaldı.