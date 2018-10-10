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Safer ayında belalardan korunmak için okunacak dua

Safer ayı Hicri aylardan ikincisidir. İçerisinde bulunduğumuz Safer Ayının anlamı ve önemi nedir? Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V) bu ayda hastalanmıştır. Peki Safer ayında belalardan korunmak için okunacak dua neler?

10 Ekim 2018 Çarşamba 17:28
Safer ayında belalardan korunmak için okunacak dua

Safer ayı Hicri aylardan ikincisidir. İçerisinde bulunduğumuz Safer Ayının anlamı ve önemi nedir? Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V) bu ayda hastalanmıştır. Peki Safer ayında belalardan korunmak için okunacak dua neler?

“Allah’ım! Safer ayını mübârek kıl, bizlere onu saâdetle ve zaferle/kazançlarla bitirmeyi nasîb eyle!”

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

Allah’ım! Kulun, peygamberin, rasûlün Muhammed’e ve âline salât u selâm eyle ve onları mübârek kıl!

Allah’ım, bugünün şerrinden, bugünde ve Sen’in ilminde bulunan her türlü şiddet, belâ ve musîbetlerden Sana sığınırım. Yâ Dehr, yâ Diyâr, yâ Keynân, yâ Keynûn, yâ Evvel, yâ Ebed, yâ Mübdi’, yâ Muîd, yâ Ze’l-Celâli ve’l-İkrâm, ey şerefli Arş’ın sahibi, Sen istediğin her şeyi yaparsın.

Allah’ım, ebrâr ve seçkin kulların hürmetine hiçbir zaman uyumayan gözünle beni, kendileriyle beraber yaşamakla beni imtihan ettiğin malımı, evlâdımı, dînimi ve dünyamı koruyup kolla, rahmetinle ey Azîz, ey Ğaffâr, ey Kerîm, ey Settâr, rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi!

Allah’ım, ey pek güçlü ve kuvvetli olan, ey Şedîd, ey Azîz, ey Kerîm, ey Kebîr, ey Müteâl, izzetinle ve yüceliğinle bütün mahlûkâta boyun eğdirdin, yâ Muhsin, yâ Mücmil, yâ Mütefaddıl, yâ Mün’im, yâ Mükrim, Sen’den başka ilâh yoktur.

Allah’ım, yâ Latîf, semâları ve arzı yaratarak lütufta bulundun, hakkımızda vereceğin hüküm ve takdirlerinde bize de lutufkâr davran, bize âfiyet vererek belâlardan sâlim kıl, güç ve kuvvet ancak Sen’in yardımınladır, rahmetinle lutfeyle ey merhametlilerin en merhametlisi! Allah bize yeter ve O ne güzel vekildir. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azamet sahibi Allah’ın tevfîki iledir. Allah, Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashâbına salât u selâm eylesin!”

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 17:28
  1. safer ayında okunacak dualar neler
  2. Safer ayında belalardan korunmak için okunacak dua

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