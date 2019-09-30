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Safer ayı başladı! Safer ayının dinimizdeki yeri ve önemi nedir?

Safer ayı ile ilgili araştırmalar yoğunlaşıyor. Safer ayı ibadetleri ve bu ayın önemi 2019 yılında da ibadet etmek isteyen kişiler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Hicri takvime göre Muharrem ayının ardından yılın ikinci ayı olan Safer ayı bugün başladı. Safer ayı ile ilgili birçok rivayet bulunmamaktadır. Safer ayının dinimizdeki yeri ve önemi nedir? İşte safer ayına dair merak edilenler...

30 Eylül 2019 Pazartesi 20:14
Safer ayı başladı! Safer ayının dinimizdeki yeri ve önemi nedir?

Safer ayı ile ilgili araştırmalar yoğunlaşıyor. Safer ayı ibadetleri ve bu ayın önemi 2019 yılında da ibadet etmek isteyen kişiler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Hicri takvime göre Muharrem ayının ardından yılın ikinci ayı olan Safer ayı bugün başladı. Safer ayı ile ilgili birçok rivayet bulunmamaktadır. Safer ayının dinimizdeki yeri ve önemi nedir? İşte safer ayına dair merak edilenler...

Safer ayının dinimizdeki yeri ve önemi nedir?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından, "Safer ayının uğursuz ve musibet ayı olduğu söylentisi doğru mudur? Bu aya özel ibadet ya da dua var mıdır?" sorusu şu şekilde yanıtlanıyor:

Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).

Ebû Hüreyre’nin (ra) rivâyetiyle Resûlullah (asm) Efendimiz şöyle buyurmuştur:

"İslâm'da taşe'üm (uğursuz sayma, kötüye yorma) yoktur; en iyisi tefe'ül (iyiye yorma) dır." (Buharî, Tıb, 54)

Böylece bu zararlı anlayışın İslam'da bulunmadığını ifade etmiştir. Diğer bir hadiste ise şöyle buyurmuştur:

Prof. Dr. Tevhit Ayengin, cahiliye devrinde safer ayında umre yapılmasının büyük günahlardan sayıldığını ve bu durumun Efendimiz'in (sas) hadislerine de yansıdığını anlatıyor: "Allah Resulü (sas) 'Umre her zaman helaldir' demek suretiyle cahiliye devrindeki bu yanlış anlayışı düzeltmiştir. Diğer bir hadiste ise şöyle buyurulmaktadır:

"Eşyada uğursuzluk yoktur. Safer ayında uğursuzluk yoktur, baykuşun ötmesinde de uğursuzluk yoktur.' (Müslim, Selâm, 102) Ayengin, bu aya özel atfedilen namaz ve dualara da itibar edilmemesinin altını çiziyor: "Safer namazı diye bir namaz yoktur. Bu güne özel bir dua yoktur. Müslüman, her zaman dua eder. Hayatının her anında duada bulunabilir. Bunda hiçbir sakınca yok. Ancak safer ayı duası şeklinde bir dua, bu ayın bela ve musibet ayı olduğunu peşinen kabul etmek anlamına gelir. Dolayısıyla bu aya özel dua şeklinde dolaşan dualara itibar etmemek gerekir."

Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve "Safer ayında uğursuzluk yoktur" buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19)

Safer ayında neler yapılmalı?

Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında sair zamanlarda da oluşabilecek belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü'z-Zevaid, III/63)

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 20:14
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