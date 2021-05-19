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Gündem Şafak vakti DEAŞ operasyonu: Yakalandılar
Gündem

Şafak vakti DEAŞ operasyonu: Yakalandılar

Adana'da harekete geçen ekipler, terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu belirtilen kişilere şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 07:56:00 -
Şafak vakti DEAŞ operasyonu: Yakalandılar

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Özel Harekat polislerinin de desteği ile şüphelilerin adreslerine şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Yapılan baskında yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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