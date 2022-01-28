Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Rize'de toprağa verildi

Beşiktaş Kulübünün eski yöneticilerinden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi, yakınları tarafından İstanbul'dan Fındıklı ilçesine getirildi.

Mahmutyazıcıoğlu için Fındıklı Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, babası Akif, annesi Hacer ve ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu, eşi Ece Erken ve diğer yakınlarının yanı sıra Beşiktaş Kulübünün eski başkanı Fikret Orman ile vatandaşlar katıldı.

Aile üyeleri taziyeleri kabul etti, anne Hacer Mahmutyazıcıoğlu ile eşi Ece Erken tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Hürriyet Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Fikret Orman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mahmutyazıcıoğlu'nun çok yakın arkadaşı olduğunu belirterek, "Çok iyi bir çocuktu. Allah rahmet etsin. Hepimizin içine büyük bir acı bıraktı. Beşiktaş'a hizmetleri oldu. Müthiş bir çocuktu. Candan bir parça gitti. Allah annesine, babasına ve hepimize sabırlar versin." dedi.

Vurulduğu akşam Mahmutyazıcıoğlu ile görüştüğünü anlatan Orman, "Sanki helalleşecekmiş gibi 'görüşelim' dedi. Bende oradan geçerken uğradım, yaklaşık 2 saate yakın sohbet ettik, sonra kalktım. Allah rahmet etsin. Başka diyecek bir şey yok." ifadelerini kullandı.