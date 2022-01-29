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Gündem Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine 9 gözaltı
Gündem

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine 9 gözaltı

Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Bakırköy'de silahla öldürülmesine ilişkin 9 kişi daha gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-01-29 12:29:00 -
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine 9 gözaltı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin çalışması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması için 19 adrese baskın düzenleyen ekipler, cinayeti işlediği öne sürülen Kadir Y. ile Ali Y'nin de aralarında bulunduğu 9 kişiyi daha gözaltına aldı.

Sağlık kontrolü için hastaneye gönderilen şüpheliler, daha sonra emniyete götürülecek.

Soruşturma kapsamında olay günü gözaltına alınan U.C.B. ve G.K'nin de emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis ekiplerinin, cinayete ilişkin çalışması devam ediyor.

Cinayet

Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup 27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı.

Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. vurulmuştu. Mahmutyazıcıoğlu, kurşunun atardamarına isabet etmesi sonucu olay yerinde kan kaybından hayatını kaybetmişti.

 
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