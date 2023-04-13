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Gündem Sadullah Ergin: Bizim AK Parti'den duygusal olarak kopuşumuzu hızlandıran olaylar Gezi olaylarıdır
Gündem

Sadullah Ergin: Bizim AK Parti'den duygusal olarak kopuşumuzu hızlandıran olaylar Gezi olaylarıdır

Yeniakit Publisher
2023-04-13 20:56:00 -
Sadullah Ergin: Bizim AK Parti'den duygusal olarak kopuşumuzu hızlandıran olaylar Gezi olaylarıdır

Sadullah Ergin, DEVA Partisi kontenjanından CHP Ankara 1. bölgeden aday olmasından sonra yalanlara sarılmaya başladı. Geçmişteki yaptıklarını unutan Ergin, katıldığı bir TV programında 'Bizim AK Parti'den duygusal olarak kopuşumuzu hızlandıran olaylar Gezi olaylarıdır' ifadelerini kullandı.

Katıldığı bir TV programında Sadullah Ergin'in utanmadan sıkılmadan göz göre göre yalan söylemesi dikkat çekti. 'Bizim AK Parti'den duygusal olarak kopuşumuzu hızlandıran olaylar Gezi olaylarıdır' ifadesini kullanan Ergin, Gezi olaylarından 9 ay sonra, Hatay'da AK Parti'den Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmuştu. Sadullah Ergin'in Hatay'da AK Parti'den Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmasından dolayı Lütfü Savaş ile kavga etmişti. Ergin, Lütfü Savaş'ın Ak Parti'den kopmasına neden olmuş ve seçimleride kaybetmişti. Madem Gezi Olayları Ak Parti'den kopmanı hızlandırdı 9 ay sonra neden AK Parti'den belediye başkanlığı için aday oldun?

İşte Sadullah Ergin'in akla ziyan o açıklamaları;

Algıyla olgular aynı değil aynı zaman. Bizim AK Parti'den duygusal olarak kopuşumuzu hızlandıran olaylar Gezi olaylarıdır. Biz sürecin doğru yönetilmediğini, farklı bir yönetimle sürdürülebilir kılınacağını ifade ettik. Asayiş, vandallıkla ilgili eleştirilerimiz vardı. Arabaları yakmalar, kamu malına zarar vermeler. Ama onun dışında gösteri haklarını, insanların fikrini dile getirme haklarını bakanlar içinde de bunu savunduk. Gösteri olarak başlayıp, bir süre sonra farklı marjinal grupların istismarına açık hale geldi. CHP hatırlarsanız mitingini iptal kararı alıp Taksim'e gitme kararı aldılar. Biz o esnada sayın Başbakan'ı Taksim'deki barikatları kaldırılmasını söyledik. O gün barikatlar kaldırıldı, CHP heyeti girdi. Aksiyon olmayınca öğleden sonra sönümlendi zaten.

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